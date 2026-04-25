Gastronomía

Focaccia para principiantes: sin amasado y con solo cuatro ingredientes básicos

Seguí esta receta básica de focaccia, y disfrutá de un snack perfecto para disfrutar con tus dips preferidos este fin de semana.

Por ABC Color
25 de abril de 2026 - 06:00
Focaccia.Shutterstock

Cómo hacer Focaccia

Focaccia

  • Plato: Entrada
  • Receta: italiana

Ingredientes

  • 3 tazas de harina leudante
  • 1 taza de agua tibia
  • 3 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 cucharadita de sal

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 220 °C.
  2. Mezclar la harina leudante con la sal en un bol grande.
  3. Agregar el agua tibia y 2 cucharadas de aceite de oliva.
  4. Unir con una cuchara hasta obtener una masa húmeda y pegajosa.
  5. Volcar la masa en una fuente para horno y extender con las manos apenas aceitadas hasta cubrir la superficie.
  6. Hacer hoyuelos con las yemas de los dedos en toda la masa.
  7. Rociar con 1 cucharada de aceite de oliva.
  8. Hornear de 18 a 25 minutos, hasta dorar en la superficie.
  9. Retirar del horno y dejar reposar 5 minutos antes de cortar.

