Focaccia para principiantes: sin amasado y con solo cuatro ingredientes básicos

Cómo hacer Focaccia
Focaccia
- Plato: Entrada
- Receta: italiana
Ingredientes
- 3 tazas de harina leudante
- 1 taza de agua tibia
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cucharadita de sal
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 220 °C.
- Mezclar la harina leudante con la sal en un bol grande.
- Agregar el agua tibia y 2 cucharadas de aceite de oliva.
- Unir con una cuchara hasta obtener una masa húmeda y pegajosa.
- Volcar la masa en una fuente para horno y extender con las manos apenas aceitadas hasta cubrir la superficie.
- Hacer hoyuelos con las yemas de los dedos en toda la masa.
- Rociar con 1 cucharada de aceite de oliva.
- Hornear de 18 a 25 minutos, hasta dorar en la superficie.
- Retirar del horno y dejar reposar 5 minutos antes de cortar.