Gastronomía

En la el Día del Trabajador no puede faltar una buena sopa paraguaya

Receta de sopa paraguaya, un plato infaltable de cualquier reunión con asado incluido. Lucite en tu festejo del Día del Trabajador con una fuente de sopa paraguaya para tus amigos de la oficina.

Por ABC Color
20 de marzo de 2024 - 09:17
Este artículo tiene 2 años de antigüedad
La comida paraguaya, como la sopa y el chipa guasú, constituye una delicia que tiene alto contenido calórico, por ello solemos evitar el consumo de estos alimentos para cuidar la silueta.
Sopa paraguaya.ABC Color

Cómo hacer sopa paraguaya

Lea más: Asado del 1 de mayo: trucos de expertos para el banquete perfecto del Día del Trabajador

Sopa paraguaya

  • Plato: Entrada
  • Receta: paraguaya
  • Para: para 6 u 8 personas

Ingredientes

  • 1 kilogramo harina de maíz
  • ½ kilogramo de queso Paraguay
  • 8 huevos
  • 2 yemas de huevo
  • 250 gramos de cebolla picadita
  • 2 cucharadas de sal fina
  • 250 centímetros cúbicos de aceite de girasol (o grasa de cerdo)
  • 1 litro de leche (cortada o normal)

Elaboración paso a paso

  1. Rehogar la cebolla en un poco de aceite o grasa.
  2. En un recipiente profundo de boca ancha colocar la harina de maíz en forma de corona.
  3. Separar las claras y las yemas. Reservar las claras. En el centro de la harina de maíz, colocar todas las yemas, la cebolla rehogada y batir bien con las manos o con una cuchara de madera.
  4. Poner la sal en la leche e ir agregando y uniendo de a poco en la masa con espátula de madera (o las manos bien limpias), aplicando mucha fuerza, de modo que se unan bien los ingredientes.
  5. Agregar también el queso Paraguay desmenuzado.
  6. Batir las claras a nieve y agregarlas por último a la masa con movimientos envolventes. Dejar descansar esta masa por 24 horas en la heladera.
  7. Aceitar una asadera y volcar la masa. Cocinar en horno precalentado a 180 ºC por 45 a 60 minutos o cocinar en el tatakua bien caliente hasta que la superficie se dore apenas.