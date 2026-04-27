En la el Día del Trabajador no puede faltar una buena sopa paraguaya

Cómo hacer sopa paraguaya
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Sopa paraguaya
- Plato: Entrada
- Receta: paraguaya
- Para: para 6 u 8 personas
Ingredientes
- 1 kilogramo harina de maíz
- ½ kilogramo de queso Paraguay
- 8 huevos
- 2 yemas de huevo
- 250 gramos de cebolla picadita
- 2 cucharadas de sal fina
- 250 centímetros cúbicos de aceite de girasol (o grasa de cerdo)
- 1 litro de leche (cortada o normal)
Elaboración paso a paso
- Rehogar la cebolla en un poco de aceite o grasa.
- En un recipiente profundo de boca ancha colocar la harina de maíz en forma de corona.
- Separar las claras y las yemas. Reservar las claras. En el centro de la harina de maíz, colocar todas las yemas, la cebolla rehogada y batir bien con las manos o con una cuchara de madera.
- Poner la sal en la leche e ir agregando y uniendo de a poco en la masa con espátula de madera (o las manos bien limpias), aplicando mucha fuerza, de modo que se unan bien los ingredientes.
- Agregar también el queso Paraguay desmenuzado.
- Batir las claras a nieve y agregarlas por último a la masa con movimientos envolventes. Dejar descansar esta masa por 24 horas en la heladera.
- Aceitar una asadera y volcar la masa. Cocinar en horno precalentado a 180 ºC por 45 a 60 minutos o cocinar en el tatakua bien caliente hasta que la superficie se dore apenas.