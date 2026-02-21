Pasta party: tres salsas rápidas que transforman un kilo de pasta en un festín gourmet

Con un kilo de pasta —cantidad típica para una mesa numerosa— bastan tres preparaciones rápidas, de despensa y con técnica mínima, para lograr un resultado con aire de restaurante.
La clave está en pensar en capas de sabor: un fondo aromático, un ingrediente protagonista y un toque final (ácido, graso o crujiente).
Aquí, tres opciones listas en 10 a 15 minutos mientras hierve el agua.
Lea más: Receta de pasta e fagioli: una sopa italiana deliciosa
1) Manteca avellanada con salvia y limón
En una sartén amplia, derritir manteca a fuego medio hasta que tome color tostado y aroma a nuez. Añadir hojas de salvia para perfumar y que queden ligeramente crujientes.
Fuera del fuego, incorporar ralladura y unas gotas de limón para cortar la grasa. Con la pasta ya cocida, emulsionar con un poco de agua de cocción y parmesano.
Resultado: sedoso, elegante y perfecto para tagliatelle, gnocchi o ravioli.
2) Pomodoro exprés con ajo confitado y albahaca
El tomate puede ser rápido sin ser plano. Basta con dorar láminas de ajo en aceite (sin quemarlas) y agregar tomates triturados o buenos tomates en lata, una pizca de azúcar si hace falta y sal.
Diez minutos de hervor vivo concentran el sabor. Al final, agregar albahaca y un chorrito de aceite de oliva virgen extra.
Para un giro “gourmet”, rematar con burrata o ricotta y pimienta negra.
Lea más: Delicias caseras: cómo preparar pastas al horno con albóndigas en pasos sencillos
3) Crema de locote asado, almendra y pimentón
Inspirada en salsas mediterráneas, esta es una de mezcla locotes asados (de frasco o caseros) con almendra molida, ajo, aceite de oliva, pimentón y un toque de vinagre o limón.
Triturar hasta que quede untuosa y caleentar solo lo justo.
Ligada con agua de cocción, abraza la pasta como una crema, con un punto ahumado y textura sorprendente. Funciona especialmente bien con penne o fusilli.
Lea más: El paso a paso para amasar unos ravioles en forma de corazón
Un último consejo: reservar siempre una taza de agua de cocción. Ese almidón es el “pegamento” que convierte ingredientes simples en una salsa brillante y bien ligada.