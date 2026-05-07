Gastronomía

Cheesecake fit de yogur griego: receta fácil con solo 4 ingredientes

El cheesecake fit, una opción deliciosa y saludable, se puede preparar fácilmente en casa. Con ingredientes bajos en calorías y un sabor irresistiblemente cremoso, descubrí cómo disfrutar de este postre proteico sin culpa.

Por ABC Color
07 de mayo de 2026 a la - 06:00
Cheesecake de yogur griego.
Cheesecake de yogur griego.Shutterstock

Cómo hacer un cheesecake fit

Lea más: Por qué deberías consumir yogur griego, y una receta para hacerlo en casa

Cheesecake fit

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 2 tazas de yogur griego
  • 3 huevos
  • 3 cucharadas de maicena
  • 4 cucharadas de eritritol

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 170 °C.
  2. Forrar un molde redondo de 18 centímetros con papel de hornear y colocar el molde sobre una bandeja profunda.
  3. Batir 3 huevos hasta integrar.
  4. Incorporar 2 tazas de yogur griego, 4 cucharadas de eritritol y 3 cucharadas de maicena, y mezclar hasta obtener una crema lisa.
  5. Verter la mezcla en el molde y golpear suavemente el molde contra la encimera 2 veces para eliminar burbujas.
  6. Añadir agua caliente a la bandeja hasta alcanzar 2 centímetros de altura para hornear a baño maría.
  7. Hornear 40 minutos o hasta que los bordes estén firmes y el centro tiemble ligeramente.
  8. Apagar el horno y dejar el cheesecake dentro 20 minutos con la puerta entreabierta.
  9. Enfriar a temperatura ambiente y refrigerar 4 horas antes de desmoldar y servir.

Lea más: Sustituto inteligente: cuándo podés cambiar la mayonesa por yogur y ahorrar calorías