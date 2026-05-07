Cheesecake fit de yogur griego: receta fácil con solo 4 ingredientes

Cómo hacer un cheesecake fit
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Cheesecake fit
- Plato: Postre
Ingredientes
- 2 tazas de yogur griego
- 3 huevos
- 3 cucharadas de maicena
- 4 cucharadas de eritritol
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 170 °C.
- Forrar un molde redondo de 18 centímetros con papel de hornear y colocar el molde sobre una bandeja profunda.
- Batir 3 huevos hasta integrar.
- Incorporar 2 tazas de yogur griego, 4 cucharadas de eritritol y 3 cucharadas de maicena, y mezclar hasta obtener una crema lisa.
- Verter la mezcla en el molde y golpear suavemente el molde contra la encimera 2 veces para eliminar burbujas.
- Añadir agua caliente a la bandeja hasta alcanzar 2 centímetros de altura para hornear a baño maría.
- Hornear 40 minutos o hasta que los bordes estén firmes y el centro tiemble ligeramente.
- Apagar el horno y dejar el cheesecake dentro 20 minutos con la puerta entreabierta.
- Enfriar a temperatura ambiente y refrigerar 4 horas antes de desmoldar y servir.