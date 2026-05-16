Facilísima receta de tarta de jamón y queso azul, opción que no falla

Cómo hacer tarta de jamón y queso azul
Lea más: Ensalada templada de otoño: batatas asadas, kale, nueces y vinagreta
Tarta de jamón y queso azul
- Para: para 8 porciones
Ingredientes
- 150 gramos de jamón cocido en dados
- 200 gramos de queso azul
- 3 claras de huevo
- 250 gramos de yogur natural cremoso
- 1 pizca de nuez moscada
- 500 gramos de cebolla
- 2 cucharadas de semillas de sésamo
- Rocío vegetal
- 1 masa de tarta
Elaboración paso a paso
- Forrar con la masa un molde de 26 centímetros de diámetro y dejar reposar en el congelador al menos 20 minutos.
- Picar la cebolla y saltear en una sartén con rocío vegetal. Agregar el jamón y continuar cocinando por 2 minutos más.
- En un bol, batir un poco las claras y unir con el yogur y la nuez moscada. Agregar el queso azul desmenuzado.
- Poner el jamón y la cebolla en la tarta, cubrir con la mezcla de queso, yogur y huevo.
- Llevar a horno precalentado a 180 °C por 25 minutos.