Gastronomía

Facilísima receta de tarta de jamón y queso azul, opción que no falla

Receta de tarta de jamón y queso azul, ideal para tener a mano y acompañar con una ensalada.

Por ABC Color
05 de julio de 2024 a la - 10:16
Este artículo tiene 1 año de antigüedad
Tarta de jamón y queso.
Tarta de jamón y queso.Shutterstock

Cómo hacer tarta de jamón y queso azul

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Tarta de jamón y queso azul

  • Para: para 8 porciones

Ingredientes

  • 150 gramos de jamón cocido en dados
  • 200 gramos de queso azul 
  • 3 claras de huevo 
  • 250 gramos de yogur natural cremoso
  • 1 pizca de nuez moscada 
  • 500 gramos de cebolla 
  • 2 cucharadas de semillas de sésamo
  • Rocío vegetal 
  • 1 masa de tarta

Elaboración paso a paso

  1. Forrar con la masa un molde de 26 centímetros de diámetro y dejar reposar en el congelador al menos 20 minutos. 
  2. Picar la cebolla y saltear en una sartén con rocío vegetal. Agregar el jamón y continuar cocinando por 2 minutos más. 
  3. En un bol, batir un poco las claras y unir con el yogur y la nuez moscada. Agregar el queso azul desmenuzado. 
  4. Poner el jamón y la cebolla en la tarta, cubrir con la mezcla de queso, yogur y huevo. 
  5. Llevar a horno precalentado a 180 °C por 25 minutos.