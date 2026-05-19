Te mostramos cómo hacer las mejores donas red velvet caseras

Cómo hacer donas red velvet
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Donas red velvet
- Plato: Postre
Ingredientes
- 2 tazas de harina de trigo
- 3/4 de taza de azúcar
- 2 cucharadas de cacao en polvo
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- media cucharadita de bicarbonato de sodio
- 2 pizcas de sal
- 1 taza de suero de leche
- 1 huevo
- 4 cucharadas de manteca derretida
- 2 cucharaditas de extracto de vainilla
- 1 cucharadita de colorante rojo en gel
- 1 cucharadita de vinagre blanco
- 115 gramos de queso crema
- 1 taza y media de azúcar glas
- 2 cucharadas de leche
- 1 cucharadita de aceite
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C.
- Engrasar el molde para donas con 1 cucharadita de aceite.
- Mezclar la harina de trigo, el azúcar, el cacao en polvo, el polvo de hornear, el bicarbonato de sodio y 1 pizca de sal.
- Batir el suero de leche, el huevo, la manteca derretida, 1 cucharadita de extracto de vainilla, el colorante rojo en gel y el vinagre blanco.
- Incorporar los ingredientes secos a los ingredientes líquidos y mezclar hasta integrar sin sobrebatir.
- Pasar la mezcla a una manga o bolsa y rellenar las cavidades del molde hasta 2/3 de su capacidad.
- Hornear durante 10 minutos a 12 minutos, hasta que al tocar vuelvan ligeramente y un palillo salga con pocas migas.
- Enfriar 5 minutos en el molde y desmoldar para enfriar por completo sobre una rejilla.
- Batir el queso crema con el azúcar glas, la leche, 1 cucharadita de extracto de vainilla y 1 pizca de sal hasta lograr un glaseado liso.
- Bañar las donas frías con el glaseado y dejar reposar 10 minutos hasta que asiente.