Gastronomía

Te mostramos cómo hacer las mejores donas red velvet caseras

Las donas red velvet, un dulce irresistible, combinan el sabor excepcional del cacao con un vibrante color rojo. Te mostramos la receta perfecta para disfrutar de estas delicias en casa.

Por ABC Color
19 de mayo de 2026 a la - 13:00
Donas red velvet.
Donas red velvet.Shutterstock

Cómo hacer donas red velvet

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Donas red velvet

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 2 tazas de harina de trigo
  • 3/4 de taza de azúcar
  • 2 cucharadas de cacao en polvo
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • media cucharadita de bicarbonato de sodio
  • 2 pizcas de sal
  • 1 taza de suero de leche
  • 1 huevo
  • 4 cucharadas de manteca derretida
  • 2 cucharaditas de extracto de vainilla
  • 1 cucharadita de colorante rojo en gel
  • 1 cucharadita de vinagre blanco
  • 115 gramos de queso crema
  • 1 taza y media de azúcar glas
  • 2 cucharadas de leche
  • 1 cucharadita de aceite

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C.
  2. Engrasar el molde para donas con 1 cucharadita de aceite.
  3. Mezclar la harina de trigo, el azúcar, el cacao en polvo, el polvo de hornear, el bicarbonato de sodio y 1 pizca de sal.
  4. Batir el suero de leche, el huevo, la manteca derretida, 1 cucharadita de extracto de vainilla, el colorante rojo en gel y el vinagre blanco.
  5. Incorporar los ingredientes secos a los ingredientes líquidos y mezclar hasta integrar sin sobrebatir.
  6. Pasar la mezcla a una manga o bolsa y rellenar las cavidades del molde hasta 2/3 de su capacidad.
  7. Hornear durante 10 minutos a 12 minutos, hasta que al tocar vuelvan ligeramente y un palillo salga con pocas migas.
  8. Enfriar 5 minutos en el molde y desmoldar para enfriar por completo sobre una rejilla.
  9. Batir el queso crema con el azúcar glas, la leche, 1 cucharadita de extracto de vainilla y 1 pizca de sal hasta lograr un glaseado liso.
  10. Bañar las donas frías con el glaseado y dejar reposar 10 minutos hasta que asiente.

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