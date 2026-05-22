En el Día de la Revolución de Mayo hacé un auténtico locro criollo argentino

Cómo hacer locro criollo
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Locro
- Plato: Plato principal
Ingredientes
- 1 kilogramo de carne con hueso
- 200 gramos de locro
- 1 cebolla
- 2 dientes de ajo
- 2 tomates
- 1 locote
- 1 zanahoria
- Trozos de zapallo (opcional)
Elaboración paso a paso
- Poner en remojo el locro por aproximadamente una hora.
- Colocar el locro en una olla, cubrirlo con agua y dejar hervir por una hora.
- En otra olla colocar la carne con un poco de agua y todas las verduras picadas o procesadas, menos el perejil y la cebolla de verdeo, y dejar cocinar.
- Al pasar una hora agregar el zapallo y el locro hervido con su caldo a la cocción de carne y verduras, y seguir cocinando hasta que el locro esté blando (agregar caldo o agua hirviendo si se necesita).
- Servir con mandioca hervida y disfrutar.