Gastronomía

En el Día de la Revolución de Mayo hacé un auténtico locro criollo argentino

Cada 25 de mayo se celebra el Día de la Revolución de Mayo en Argentina, y para celebrarlo te traemos una receta ícono de las mesas argentinas: el locro criollo.

Por ABC Color
09 de julio de 2024 a la - 11:07
Este artículo tiene 1 año de antigüedad
Locro criollo.
Locro criollo.Shutterstock

Cómo hacer locro criollo

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Locro

  • Plato: Plato principal

Ingredientes

  • 1 kilogramo de carne con hueso
  • 200 gramos de locro
  • 1 cebolla
  • 2 dientes de ajo
  • 2 tomates
  • 1 locote
  • 1 zanahoria
  • Trozos de zapallo (opcional)

Elaboración paso a paso

  1. Poner en remojo el locro por aproximadamente una hora.
  2. Colocar el locro en una olla, cubrirlo con agua y dejar hervir por una hora.
  3. En otra olla colocar la carne con un poco de agua y todas las verduras picadas o procesadas, menos el perejil y la cebolla de verdeo, y dejar cocinar.
  4. Al pasar una hora agregar el zapallo y el locro hervido con su caldo a la cocción de carne y verduras, y seguir cocinando hasta que el locro esté blando (agregar caldo o agua hirviendo si se necesita).
  5. Servir con mandioca hervida y disfrutar.