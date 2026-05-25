Descubrí cómo hacer hamburguesas de lenteja verdaderamente irresistibles

Cómo hacer hamburguesas de lenteja
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Hamburguesa de lentejas
- Plato: Plato principal
Ingredientes
- 250 gramos de lentejas
- 50 gramos de avena instantánea
- 1 cebolla
- 3 dientes de ajo
- Sal y perejil
- Aceite de oliva
- También se puede usar pan rallado para rebozar las hamburguesas antes de freírlas.
Elaboración paso a paso
- Poner las lentejas en remojo durante unas 4 o 5 horas.
- Hervirlas en agua caliente con sal y, cuando estén tiernas, sacarlas del fuego y colarlas para quitarles todo el líquido.
- Cuando las lentejas estén secas, colocarlas en un bol y, con la ayuda de un tenedor, mixer o licuadora, moler las lentejas hasta conseguir una pasta. Es preferible no molerlas demasiado y dejar algunas lentejas enteras, de acuerdo al gusto de cada uno.
- En otro bol, mezclar la cebolla rallada, los ajos muy bien picados, la sal, el perejil y la harina.
- Verter esta mezcla a la pasta de lentejas y mezclar para que se forme una masa. Reservar la masa por unos minutos.
- Formar las hamburguesas con las manos y pasarlas por la avena. Sacudir para eliminar el exceso de avena.
- Freír las hamburguesas en una sartén con aceite caliente por ambos lados hasta que tengan un color dorado. A fuego medio para no quemarlas. Otra opción es rociarlas con aceite y cocinar en el horno a 180 °C por 10 minutos de cada lado.