Gastronomía

Descubrí cómo hacer hamburguesas de lenteja verdaderamente irresistibles

Probá esta receta de hamburguesa de lentejas para un día sin carne. Dentro de un pan de hamburguesas, con mayonesa o mostaza, rúcula o lechuga queda riquísima. No olvides combinarlas con papas fritas para que la experiencia sea completa.

Por ABC Color
01 de noviembre de 2021 a la - 16:05
Este artículo tiene 4 años de antigüedad
Hamburguesa de lentejas.
Hamburguesa de lentejas.Shutterstock

Cómo hacer hamburguesas de lenteja

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Hamburguesa de lentejas

  • Plato: Plato principal

Ingredientes

  • 250 gramos de lentejas
  • 50 gramos de avena instantánea
  • 1 cebolla
  • 3 dientes de ajo
  • Sal y perejil
  • Aceite de oliva
  • También se puede usar pan rallado para rebozar las hamburguesas antes de freírlas.

Elaboración paso a paso

  1. Poner las lentejas en remojo durante unas 4 o 5 horas.
  2. Hervirlas en agua caliente con sal y, cuando estén tiernas, sacarlas del fuego y colarlas para quitarles todo el líquido.
  3. Cuando las lentejas estén secas, colocarlas en un bol y, con la ayuda de un tenedor, mixer o licuadora, moler las lentejas hasta conseguir una pasta. Es preferible no molerlas demasiado y dejar algunas lentejas enteras, de acuerdo al gusto de cada uno.
  4. En otro bol, mezclar la cebolla rallada, los ajos muy bien picados, la sal, el perejil y la harina.
  5. Verter esta mezcla a la pasta de lentejas y mezclar para que se forme una masa. Reservar la masa por unos minutos.
  6. Formar las hamburguesas con las manos y pasarlas por la avena. Sacudir para eliminar el exceso de avena.
  7. Freír las hamburguesas en una sartén con aceite caliente por ambos lados hasta que tengan un color dorado. A fuego medio para no quemarlas. Otra opción es rociarlas con aceite y cocinar en el horno a 180 °C por 10 minutos de cada lado.

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