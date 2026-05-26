En el Día Internacional de la Papa hacé causa limeña, una delicia peruana

Cómo hacer una causa limeña de mandioca y papa
Lea más: Aprendé a hacer queso de papa: receta vegana simple y rápida
Causa limeña de mandioca y papa
- Plato: Entrada
- Receta: peruana
Ingredientes
- 200 gramos de papa
- 400 gramos de mandioca
- 1/2 pechuga
- 1 cucharada de jugo de limón
- 1/2 aguacate
- 2 cucharadas de mayonesa
- 4 aceitunas negras
- 1 huevo duro
- 1 cebolla morada
- 1 cucharada de aceite de oliva extravirgen
- Sal
Elaboración paso a paso
- Hervir la mandioca y las papas por separado.
- Realizar un puré de la mandioca y otro de las papas. Mezclar.
- Hervir la pechuga de pollo con hierbas secas; luego, reservarla y desmenuzar.
- Picar la cebolla morada en brunoise y mezlar con las aceitunas, el pollo, la mayonesa y el jugo de limón.
- Cortar en rodajas el aguacate y montar el plato.