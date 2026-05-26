Gastronomía

En el Día Internacional de la Papa hacé causa limeña, una delicia peruana

Cada 30 de mayo se celebra el Día Internacional de la Papa, En esta ocasión te invitamos a preparar una receta de causa limeña de mandioca y papa, una variante del tesoro culinario del Perú.

Por ABC Color
23 de julio de 2024 a la - 17:02
Este artículo tiene 1 año de antigüedad
Causa limeña.
Causa limeña.Shutterstock

Cómo hacer una causa limeña de mandioca y papa

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Causa limeña de mandioca y papa

  • Plato: Entrada
  • Receta: peruana

Ingredientes

  • 200 gramos de papa
  • 400 gramos de mandioca
  • 1/2 pechuga
  • 1 cucharada de jugo de limón
  • 1/2 aguacate
  • 2 cucharadas de mayonesa
  • 4 aceitunas negras
  • 1 huevo duro
  • 1 cebolla morada
  • 1 cucharada de aceite de oliva extravirgen
  • Sal

Elaboración paso a paso

  1. Hervir la mandioca y las papas por separado.
  2. Realizar un puré de la mandioca y otro de las papas. Mezclar.
  3. Hervir la pechuga de pollo con hierbas secas; luego, reservarla y desmenuzar.
  4. Picar la cebolla morada en brunoise y mezlar con las aceitunas, el pollo, la mayonesa y el jugo de limón.
  5. Cortar en rodajas el aguacate y montar el plato.

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