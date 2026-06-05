Día del Donut: cómo hacer donas de azúcar y canela estilo clásico “old fashioned”

Cada primer viernes de junio se celebra el Día Internacional del Donut, una fecha que nació en Estados Unidos como un homenaje a las “Donut Lassies”, mujeres del Ejército de Salvación que durante la Primera Guerra Mundial preparaban y repartían donas a los soldados en el frente para brindarles consuelo y un gesto de hogar en medio del conflicto.

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Hoy son un alimento popular en casi todo el globo y hoy te mostramos cómo preparar una versión al estilo de antes: la dona de azúcar y canela.

Cómo hacer donas de azúcar y canela

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