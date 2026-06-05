Día del Donut: cómo hacer donas de azúcar y canela estilo clásico “old fashioned”

Cada primer viernes de junio se celebra el Día Internacional del Donut, una fecha que nació en Estados Unidos como un homenaje a las “Donut Lassies”, mujeres del Ejército de Salvación que durante la Primera Guerra Mundial preparaban y repartían donas a los soldados en el frente para brindarles consuelo y un gesto de hogar en medio del conflicto.
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Hoy son un alimento popular en casi todo el globo y hoy te mostramos cómo preparar una versión al estilo de antes: la dona de azúcar y canela.
Cómo hacer donas de azúcar y canela
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Donas de azúcar y canela
- Plato: Postre
- Receta: estadounidense
Ingredientes
- 2 tazas de harina de trigo
- una cucharadita y media de polvo de hornear
- media cucharadita de nuez moscada molida
- media cucharadita de sal
- 4 cucharadas de manteca sin sal
- 3/4 taza de azúcar
- 2 unidades de yema de huevo
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- media taza de crema agria
- 4 tazas de aceite vegetal
- 1 taza de azúcar
- 2 cucharaditas de canela molida
Elaboración paso a paso
- Mezclar la harina, el polvo de hornear, la nuez moscada y la sal en un tazón.
- Batir la manteca con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa.
- Agregar las yemas y batir hasta integrar.
- Incorporar la vainilla y mezclar.
- Añadir la crema agria y mezclar hasta homogeneizar.
- Integrar los ingredientes secos a la mezcla húmeda y mezclar solo hasta formar una masa suave.
- Refrigerar la masa 30 minutos.
- Estirar la masa a 1,5 centímetros de grosor sobre una superficie ligeramente enharinada.
- Cortar las donas con un cortador de 8 centímetros y retirar el centro con un cortador de 3 centímetros.
- Calentar el aceite a 175 °C en una olla profunda.
- Freír las donas 2 minutos por lado hasta dorar.
- Escurrir las donas sobre rejilla o papel absorbente 2 minutos.
- Mezclar 1 taza de azúcar con la canela en un tazón.
- Rebozar las donas tibias en la mezcla de azúcar y canela.