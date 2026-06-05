Gastronomía

Día del Donut: cómo hacer donas de azúcar y canela estilo clásico “old fashioned”

El primer viernes de junio rinde tributo al Día Internacional del Donut, recordando a las “Donut Lassies” que, en la Primera Guerra Mundial, ofrecieron consuelo a los soldados. Descubrí cómo preparar una deliciosa versión tradicional de azúcar y canela.

Por ABC Color
05 de junio de 2026 a la - 06:00
Donas de azúcar y canela.
Donas de azúcar y canela.Shutterstock

Cada primer viernes de junio se celebra el Día Internacional del Donut, una fecha que nació en Estados Unidos como un homenaje a las “Donut Lassies”, mujeres del Ejército de Salvación que durante la Primera Guerra Mundial preparaban y repartían donas a los soldados en el frente para brindarles consuelo y un gesto de hogar en medio del conflicto.

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Hoy son un alimento popular en casi todo el globo y hoy te mostramos cómo preparar una versión al estilo de antes: la dona de azúcar y canela.

Cómo hacer donas de azúcar y canela

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Donas de azúcar y canela

  • Plato: Postre
  • Receta: estadounidense

Ingredientes

  • 2 tazas de harina de trigo
  • una cucharadita y media de polvo de hornear
  • media cucharadita de nuez moscada molida
  • media cucharadita de sal
  • 4 cucharadas de manteca sin sal
  • 3/4 taza de azúcar
  • 2 unidades de yema de huevo
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • media taza de crema agria
  • 4 tazas de aceite vegetal
  • 1 taza de azúcar
  • 2 cucharaditas de canela molida

Elaboración paso a paso

  1. Mezclar la harina, el polvo de hornear, la nuez moscada y la sal en un tazón.
  2. Batir la manteca con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa.
  3. Agregar las yemas y batir hasta integrar.
  4. Incorporar la vainilla y mezclar.
  5. Añadir la crema agria y mezclar hasta homogeneizar.
  6. Integrar los ingredientes secos a la mezcla húmeda y mezclar solo hasta formar una masa suave.
  7. Refrigerar la masa 30 minutos.
  8. Estirar la masa a 1,5 centímetros de grosor sobre una superficie ligeramente enharinada.
  9. Cortar las donas con un cortador de 8 centímetros y retirar el centro con un cortador de 3 centímetros.
  10. Calentar el aceite a 175 °C en una olla profunda.
  11. Freír las donas 2 minutos por lado hasta dorar.
  12. Escurrir las donas sobre rejilla o papel absorbente 2 minutos.
  13. Mezclar 1 taza de azúcar con la canela en un tazón.
  14. Rebozar las donas tibias en la mezcla de azúcar y canela.