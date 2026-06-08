Recetas de San Juan: hacé mbeju, pajagua mascada, chicharõ trenzado y más

Cuáles son las mejores comidas típicas del Paraguay

Los platos típicos que más se piden durante el mes de San Juan en Paraguay son variados pero, uno de los más solicitados es, sin dudas, el mbejú.

Te mostramos una receta fácil para prepararlo hoy mismo.

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Otro plato infaltable en las fiestas de San Juan en Paraguay es el pajagua mascada. Hoy te enseñamos a preparar la versión de lujo, con ingredientes exquisitos para que la experiencia sea aún mejor.

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En esta lista no puede faltar, por supuesto, una receta fácil para aprender a hacer pastel mandi’o.

Si sos vegetariano podés hacer el relleno con proteína de soja y vegetales.

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Por último, que no te pase junio sin probar un delicioso chicharõ trenzado. Hacerlo es mucho más fácil de lo que parece y el resultado te dejará con ganas de hacerlo más de seguido.

La familia te lo agradecerá.

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