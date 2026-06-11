Gastronomía

Hacé una rica tarta de verdeos y jamón: almuerzo o cena en pocos pasos

Receta de tarta de verdeos y jamón, una forma fácil de tener listo el almuerzo o cena.

Por ABC Color
23 de octubre de 2024 a la - 15:31
Este artículo tiene 1 año de antigüedad
Tarta de verdeos y jamón.
Tarta de verdeos y jamón.Shutterstock

Cómo hacer una tarta de verdeos y jamón

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Tarta de verdeos y jamón

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 500 gramos de blanco de puerros
  • 1 mazo de cebollita de verdeo
  • 1 plantita de apio (sin las hojas)
  • 200 mililitros de leche descremada
  • 2 cucharadas de almidón de maíz
  • 200 gramos de jamón cocido en dados
  • 2 huevos
  • Sal, pimienta, nuez moscada
  • Rocío vegetal

Elaboración paso a paso

  1. Cortar en rodajitas la parte blanca del puerro. Picar las ramitas de apio y la cebollita de verdeo.
  2. Rehogar las verduras en una sartén con rocío vegetal.
  3. Agregar el almidón de maíz y, luego, la leche. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Cocinar hasta que se espese.
  4. Agregar el jamón cortado en daditos, mezclar y retirar del fuego.
  5. Batir los huevos y salpimentar a gusto. Incorporar a la preparación anterior.
  6. Tener una tartera con media masa estirada.
  7. Cargar el relleno y hornear a 210 ºC por 35 minutos, o hasta que la superficie se note seca y levemente dorada. Servir fría o caliente.

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