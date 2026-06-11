Hacé una rica tarta de verdeos y jamón: almuerzo o cena en pocos pasos

Cómo hacer una tarta de verdeos y jamón
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Tarta de verdeos y jamón
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 500 gramos de blanco de puerros
- 1 mazo de cebollita de verdeo
- 1 plantita de apio (sin las hojas)
- 200 mililitros de leche descremada
- 2 cucharadas de almidón de maíz
- 200 gramos de jamón cocido en dados
- 2 huevos
- Sal, pimienta, nuez moscada
- Rocío vegetal
Elaboración paso a paso
- Cortar en rodajitas la parte blanca del puerro. Picar las ramitas de apio y la cebollita de verdeo.
- Rehogar las verduras en una sartén con rocío vegetal.
- Agregar el almidón de maíz y, luego, la leche. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Cocinar hasta que se espese.
- Agregar el jamón cortado en daditos, mezclar y retirar del fuego.
- Batir los huevos y salpimentar a gusto. Incorporar a la preparación anterior.
- Tener una tartera con media masa estirada.
- Cargar el relleno y hornear a 210 ºC por 35 minutos, o hasta que la superficie se note seca y levemente dorada. Servir fría o caliente.