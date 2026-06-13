Aprendé la receta del mbeju con queso azul: delicioso y fácil

Cómo hacer mbeju con queso azul
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Mbeju con queso azul
- Receta: paraguaya
Ingredientes
- 500 gramos de almidón de mandioca
- 80 centímetros cúbicos de agua
- 150 gramos de grasa
- 5 gramos de sal
- 150 gramos de queso Paraguay
- 80 gramos de queso azul
Elaboración paso a paso
- Humedecer el almidón con el agua salada.
- Agregar los quesos desmenuzados y la grasa. Mezclar.
- Poner a calentar la sartén con apenas un poco de grasa. Colocar la preparación con cuchara hasta obtener unos 2 centímetros de ancho; presionar los bordes.
- Cocinar hasta que los bordes se desprendan.
- Cortar los mbeju con cortante en forma de aro y encimarlos en torre para una presentación más moderna. Decorar con salsa de kuratũ y piel de tomate frita.