Gastronomía

Aprendé la receta del mbeju con queso azul: delicioso y fácil

Receta de mbeju con queso azul para una merienda típica pero gourmet y con cocido caliente. Disfrutá de este plato típico de las fiestas de San Juan hoy mismo.

Por ABC Color
10 de junio de 2025 a la - 06:00
Este artículo tiene 1 año de antigüedad
Mbeju.
Mbeju.Cecilio Baez

Cómo hacer mbeju con queso azul

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Mbeju con queso azul

  • Receta: paraguaya

Ingredientes

  • 500 gramos de almidón de mandioca
  • 80 centímetros cúbicos de agua
  • 150 gramos de grasa
  • 5 gramos de sal
  • 150 gramos de queso Paraguay
  • 80 gramos de queso azul

Elaboración paso a paso

  1. Humedecer el almidón con el agua salada.
  2. Agregar los quesos desmenuzados y la grasa. Mezclar.
  3. Poner a calentar la sartén con apenas un poco de grasa. Colocar la preparación con cuchara hasta obtener unos 2 centímetros de ancho; presionar los bordes.
  4. Cocinar hasta que los bordes se desprendan.
  5. Cortar los mbeju con cortante en forma de aro y encimarlos en torre para una presentación más moderna. Decorar con salsa de kuratũ y piel de tomate frita.

 

 