Receta de clafoutis de ciruelas: postre perfecto para endulzar el día

Cómo hacer clafoutis de ciruelas pasas
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Se puede servir con crema batida o una bocha de helado de crema.
Clafoutis de ciruelas pasas
- Plato: Postre
Ingredientes
- 300 gramos de ciruelas pasas
- 3 cucharadas de ron o coñac
- 120 gramos de azúcar
- 4 huevos
- 120 gramos de almidón de maíz
- 300 centímetros cúbicos de leche
- 60 gramos de manteca derretida
- 1 cucharada de esencia de vainilla
Elaboración paso a paso
- Macerar en el ron o coñac las ciruelas pasas sin carozo, por lo menos media hora antes de la preparación de la tarta.
- Batir los huevos, agregar el almidón de maíz diluido en la mitad de la leche, mezclar bien.
- Luego agregar la manteca derretida, la leche restante, la vainilla y el azúcar. Batir muy bien hasta homogeneizar todos los ingredientes.
- Engrasar con manteca un molde para tarta. Colocar en el fondo las ciruelas escurridas. Distribuir la mezcla con cuidado sobre las ciruelas.
- Hornear a 190 °C por 30 a 35 minutos, o hasta que la preparación cuaje y se dore.
- Retirar del horno, dejar enfriar y espolvorear con azúcar impalpable.