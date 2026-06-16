Gastronomía

Receta de clafoutis de ciruelas: postre perfecto para endulzar el día

Receta de clafoutis de ciruelas pasas, un postre delicioso que tiene que estar en tu recetario dulce.

Por ABC Color
18 de abril de 2024 a la - 18:38
Este artículo tiene 2 años de antigüedad
Clafoutis de ciruela.
Clafoutis de ciruela.Shutterstock

Cómo hacer clafoutis de ciruelas pasas

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Se puede servir con crema batida o una bocha de helado de crema.

Clafoutis de ciruelas pasas

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 300 gramos de ciruelas pasas
  • 3 cucharadas de ron o coñac
  • 120 gramos de azúcar
  • 4 huevos
  • 120 gramos de almidón de maíz
  • 300 centímetros cúbicos de leche
  • 60 gramos de manteca derretida
  • 1 cucharada de esencia de vainilla

Elaboración paso a paso

  1. Macerar en el ron o coñac las ciruelas pasas sin carozo, por lo menos media hora antes de la preparación de la tarta.
  2. Batir los huevos, agregar el almidón de maíz diluido en la mitad de la leche, mezclar bien.
  3. Luego agregar la manteca derretida, la leche restante, la vainilla y el azúcar. Batir muy bien hasta homogeneizar todos los ingredientes.
  4. Engrasar con manteca un molde para tarta. Colocar en el fondo las ciruelas escurridas. Distribuir la mezcla con cuidado sobre las ciruelas.
  5. Hornear a 190 °C por 30 a 35 minutos, o hasta que la preparación cuaje y se dore.
  6. Retirar del horno, dejar enfriar y espolvorear con azúcar impalpable.