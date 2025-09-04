Celebrá el Día del Postre Extra: ¡cuatro recetas para un deleite sin remordimientos!

Cada 4 de septiembre se celebra el Día de comer un postre extra, una excusa deliciosa para dejar a un lado la culpa y darse un gusto adicional.

La fecha nació en Estados Unidos como un recordatorio de que la comida también es placer y que un bocado dulce extra puede convertirse en un pequeño acto de felicidad cotidiana.

Para celebrar con propiedad, te proponemos cuatro recetas de postres deliciosos que tenés que probar sí o sí esta semana.

Croquembouche, la elegencia de lo dulce

Imponente no solo a la vista sino por el sabor. Preparar esta receta te llevará un poco de tiempo pero con cada bocado sabrás que valió la pena.

No olvides tomarle algunas fotos porque no te creerán la hazaña.

Flan, el preferido de los más clásicos

No andás con rodeos, sabés perfectamente cómo querés terminar un almuerzo: con un rico y tradicional flan.

Este postre trae recuerdos hogareños y destaca por la simpleza y balance justo de sus ingredientes; siempre es bien recibido como sobremesa y gusta a grandes y chicos. Es una opción para no fallar.

Peras al vino tinto o la sofisticación de la fruta

Un postre frutal no tiene por qué ser light ni aburrido, y las peras al vino tinto lo demuestran.

Este postre brilla en cualquier mesa de lujo y conquista con un sabor intenso y especial. No dejes de prepararlo en ocasiones especiales, de celebración, o simple antojo de disfrutar de la vida.

Suspiro a la limeña: la copa más dulce del Perú

No esperes a viajar a Perú para probar uno de los postres más sabrosos de toda Sudamérica: el suspiro a la limeña.

Podés hacerlo en casa siguiendo los pasos que te mostramos a continuación.

¿Ya tenés un preferido para celebrar el Día del Postre extra?