Lomo strogonoff con arroz azafranado: un menú completo, aromático y elegante

Cómo hacer un lomo strogonoff con arroz azafranado
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Lomo strogonoff con arroz azafranado
- Para: para 2 porciones
Ingredientes
- 50 centímetros cúbicos de aceite
- 350 gramos de lomito vacuno en tiras
- 1 cebolla en brunoise
- 1 diente de ajo en brunoise
- 100 gramos de champiñones fileteados
- 100 centímetros cúbicos de vino blanco
- 1 cucharada de salsa inglesa
- ½ cucharada de páprika (pimentón picante)
- 100 centímetros cúbicos de caldo de carne
- 50 centímetros cúbicos de crema de leche
- Sal y pimienta
Elaboración paso a paso
1. Sellar la carne en el aceite. Reservar.
2. En la misma sartén, rehogar la cebolla y el ajo.
3. Agregar nuevamente la carne.
4. Desglasar con el vino blanco.
5. Incorporar el caldo de carne y la crema de leche.
6. Añadir los champiñones.
7. Condimentar con la salsa inglesa, la páprika, sal y pimienta.
8. Continuar la cocción a fuego bajo hasta que la salsa se reduzca y tome consistencia cremosa.