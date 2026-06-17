Gastronomía

Lomo strogonoff con arroz azafranado: un menú completo, aromático y elegante

Receta de lomo strogonoff con arroz azafranado, un plato completo y sabroso.

Por ABC Color
15 de septiembre de 2023 a la - 17:25
Este artículo tiene 2 años de antigüedad
Lomo strogonoff.
Lomo strogonoff.Shutterstock

Cómo hacer un lomo strogonoff con arroz azafranado

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Lomo strogonoff con arroz azafranado

  • Para: para 2 porciones

Ingredientes

  • 50 centímetros cúbicos de aceite
  • 350 gramos de lomito vacuno en tiras
  • 1 cebolla en brunoise
  • 1 diente de ajo en brunoise
  • 100 gramos de champiñones fileteados
  • 100 centímetros cúbicos de vino blanco
  • 1 cucharada de salsa inglesa
  • ½ cucharada de páprika (pimentón picante)
  • 100 centímetros cúbicos de caldo de carne
  • 50 centímetros cúbicos de crema de leche
  • Sal y pimienta

Elaboración paso a paso

1. Sellar la carne en el aceite. Reservar.

2. En la misma sartén, rehogar la cebolla y el ajo.

3. Agregar nuevamente la carne.

4. Desglasar con el vino blanco.

5. Incorporar el caldo de carne y la crema de leche.

6. Añadir los champiñones.

7. Condimentar con la salsa inglesa, la páprika, sal y pimienta.

8. Continuar la cocción a fuego bajo hasta que la salsa se reduzca y tome consistencia cremosa.