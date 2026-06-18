En el Día Mundial del Martini aprendé cómo preparar el clásico cóctel

Cómo hacer un Martini
Lea más: Día Mundial del Cóctel: mejores licores para hacer cócteles clásicos
Variantes del clásico Martini
Dirty Martini: agregar un toque de salmuera de aceitunas para darle un perfil de sabor único y salado.
Vodka Martini: sustituir la ginebra por vodka si se prefiere un cóctel más suave y menos botánico.
Martini seco: usar menos vermut para un sabor más seco y pronunciado de ginebra.
Martini
- Plato: Trago
Ingredientes
- 60 mililitros de ginebra
- 10 mililitros de vermut seco
- Hielo
- Aceituna o twist de limón
Elaboración paso a paso
- Comenzar por enfriar una copa de Martini, llenándola de hielo mientras se prepara el cóctel.
- En una coctelera o mezclador, añadir el hielo, la ginebra y el vermut seco. Remover suavemente con una cuchara de bar durante unos 30 segundos. Este paso permite que los ingredientes se mezclen correctamente y se enfríen adecuadamente.
- Retirar el hielo de la copa de Martini y colar la mezcla en ella. Esto asegura que solo el líquido puro y helado se vierta en la copa.
- Completar tu Martini con una aceituna suspendida en un palillo o un elegante twist de limón para un toque cítrico.