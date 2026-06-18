En el Día Mundial del Martini aprendé cómo preparar el clásico cóctel

cada 19 de junio se celebra el Día Mundial del Martini y por eso te mostramos la receta para prepararlo. Este trago es un símbolo de sofisticación y buen gusto. Este trago es un clásico atemporal, favorito de figuras icónicas como James Bond, quien prefería el suyo “agitado, no revuelto”.