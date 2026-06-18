Gastronomía

En el Día Mundial del Martini aprendé cómo preparar el clásico cóctel

cada 19 de junio se celebra el Día Mundial del Martini y por eso te mostramos la receta para prepararlo. Este trago es un símbolo de sofisticación y buen gusto. Este trago es un clásico atemporal, favorito de figuras icónicas como James Bond, quien prefería el suyo “agitado, no revuelto”.

Por ABC Color
24 de mayo de 2025 a la - 13:00
Este artículo tiene 1 año de antigüedad
Martini.
Martini.Shutterstock

Cómo hacer un Martini

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Variantes del clásico Martini

Dirty Martini: agregar un toque de salmuera de aceitunas para darle un perfil de sabor único y salado.

Vodka Martini: sustituir la ginebra por vodka si se prefiere un cóctel más suave y menos botánico.

Martini seco: usar menos vermut para un sabor más seco y pronunciado de ginebra.

Martini

  • Plato: Trago

Ingredientes

  • 60 mililitros de ginebra
  • 10 mililitros de vermut seco
  • Hielo
  • Aceituna o twist de limón

Elaboración paso a paso

  1. Comenzar por enfriar una copa de Martini, llenándola de hielo mientras se prepara el cóctel.
  2. En una coctelera o mezclador, añadir el hielo, la ginebra y el vermut seco. Remover suavemente con una cuchara de bar durante unos 30 segundos. Este paso permite que los ingredientes se mezclen correctamente y se enfríen adecuadamente.
  3. Retirar el hielo de la copa de Martini y colar la mezcla en ella. Esto asegura que solo el líquido puro y helado se vierta en la copa.
  4. Completar tu Martini con una aceituna suspendida en un palillo o un elegante twist de limón para un toque cítrico.

 

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