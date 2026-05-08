Gastronomía

Prepará un “Pink drink” en casa, un cóctel vistoso y delicioso

Adelantate al Día Mundial del Cóctel, que se celebra cada 13 de mayo, y tomá un sabroso Pink drink, el mejor cóctel rosa que vas a probar.

Por ABC Color
15 de mayo de 2026 a la - 13:00
Pink drink, imagen ilustrativa.
Pink drink, imagen ilustrativa.Wiktory

Cómo hacer un Pink drink

Lea más: Día del Vermú: por qué se celebra el 21 de marzo (y tres recetas clásicas para disfrutarlo en casa)

Pink drink

  • Plato: Trago

Ingredientes

  • 1 taza de infusión de hibisco fría
  • media taza de leche de coco fría
  • media taza de frutillas frescas en rodajas
  • 1 taza de hielo
  • 1 cucharada de jugo de limón
  • 1 cucharada de miel
  • media cucharadita de extracto de vainilla

Elaboración paso a paso

  1. Preparar la infusión de hibisco y enfriar en la heladera hasta que esté bien fría.
  2. Colocar en una coctelera o frasco con tapa la infusión fría, el jugo de limón, la miel y el extracto de vainilla.
  3. Agitar durante 10 segundos para integrar y disolver el endulzante.
  4. Llenar 2 vasos con el hielo y las frutillas en rodajas.
  5. Verter la mezcla de hibisco hasta completar la mitad de cada vaso.
  6. Agregar la leche de coco por encima y revolver suavemente para lograr el efecto marmolado.
  7. Servir de inmediato.

Lea más: Así podés preparar un Aperol Sour, una bebida diferente