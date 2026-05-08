Prepará un “Pink drink” en casa, un cóctel vistoso y delicioso

Cómo hacer un Pink drink
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Pink drink
- Plato: Trago
Ingredientes
- 1 taza de infusión de hibisco fría
- media taza de leche de coco fría
- media taza de frutillas frescas en rodajas
- 1 taza de hielo
- 1 cucharada de jugo de limón
- 1 cucharada de miel
- media cucharadita de extracto de vainilla
Elaboración paso a paso
- Preparar la infusión de hibisco y enfriar en la heladera hasta que esté bien fría.
- Colocar en una coctelera o frasco con tapa la infusión fría, el jugo de limón, la miel y el extracto de vainilla.
- Agitar durante 10 segundos para integrar y disolver el endulzante.
- Llenar 2 vasos con el hielo y las frutillas en rodajas.
- Verter la mezcla de hibisco hasta completar la mitad de cada vaso.
- Agregar la leche de coco por encima y revolver suavemente para lograr el efecto marmolado.
- Servir de inmediato.