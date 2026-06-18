Día Internacional del Sushi: una comida que no nació como el plato refinado que es hoy

Del narezushi al sushi moderno: la fermentación como punto de partida

Las formas más antiguas, conocidas como narezushi, consistían en pescado salado y fermentado entre arroz. El arroz no era el “acompañamiento” comestible que hoy se disfruta: servía para impulsar la fermentación y, en muchos casos, se desechaba.

La lógica era simple y vital en épocas sin refrigeración: prolongar la vida del pescado y asegurar alimento.

Con el tiempo, la técnica fue acortando sus tiempos. La llegada del vinagre permitió imitar la acidez de la fermentación sin esperar meses.

En el Japón urbano del periodo Edo (siglos XVII–XIX), esa transición desembocó en el nigiri: una porción de arroz avinagrado con pescado encima, pensado para comerse rápido, con las manos, como comida callejera.

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La “occidentalización”: por qué el California roll no existe en Japón “como tal”

La globalización convirtió al sushi en un lenguaje culinario adaptable. El caso emblemático es el California roll, creado fuera de Japón para un público reticente al pescado crudo visible y a ingredientes como el nori. Por eso el alga se esconde hacia adentro (uramaki) y aparecen aguacate, mayonesa o sucedáneos del cangrejo.

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En Japón pueden encontrarse uramaki, pero el “California roll” como símbolo —con su receta estandarizada y su lugar central en las cartas— es, sobre todo, un producto de exportación: una traducción cultural del sushi para otros paladares.

Japón vs. el mundo: versiones que un chef tradicional evitaría

La creatividad internacional multiplicó variantes que muchos itamae (chefs de sushi) de escuelas tradicionales considerarían ajenas a la lógica del plato: rolls con queso crema, frituras, salsas dulces o picantes en exceso, combinaciones con frutas o coberturas que tapan el sabor del pescado y rompen el equilibrio entre arroz, temperatura y corte.

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No es que “no sean sushi” en el uso popular, pero sí se alejan del ideal clásico de simplicidad y precisión.

Por qué en Japón el sushi se considera comida rápida

Fuera de Japón, el sushi suele asociarse a ocasiones especiales y precios altos. Pero dentro de su país de origen convive también como opción cotidiana: barras de paso, kaitenzushi (cintas transportadoras) y bandejas de supermercado o konbini lo ubican en el terreno de lo rápido y accesible.

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En ese contraste —entre la técnica refinada y el consumo cotidiano— se entiende mejor su historia: el sushi no nació para impresionar, sino para resolver un problema. El mundo lo transformó después en símbolo.