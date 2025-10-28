Cuatro recetas con pescado para disfrutar antes de la veda

A partir del 2 de noviembre entra en curso la veda pesquera este año y te recomendamos algunos platos que podés preparar estos días para disfrutar de todo el sabor del pescado fresco. bien preparado.
Cuatro recetas con pescado
Una opción que no falla es el filete de pescado cremoso, una buena opción para almuerzo, acompañado de unos vegetales asados y un delicioso vino. Seguí el paso a paso que te mostramos a continuación y aprovechá el día para un plato delicioso.
Otra receta que te va a encantar es la de croquetas de pescado, perfectas para consumir como snack, con ricos dips o mayonesas caseras.
¿Cómo hacer las croquetas de pescado más ricas? Seguí este método.
¿Querés aprender a preparar un delicioso pescado en salsa de perejil? Con esta receta que te mostramos vas a poder hacerlo. Sorprendé a tus invitados con esta presentación diferente y saboreá el pescado más rico.
Por último, no te pierdas una receta de cocina internacional: pescado al pisto francés. Esta opción es ideal para quienes gustan de los sabores diferentes, con muchos vegetales.