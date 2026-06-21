Gastronomía

Patas de pollo crocantes: la receta para un sabor irresistible

Receta de patas de pollo crocantes, un acompañante perfecto para una ensalada y puré de papas.

Por ABC Color
07 de noviembre de 2024 a la - 09:00
Este artículo tiene 1 año de antigüedad
Patas de pollo.
Patas de pollo.Shutterstock

Cómo hacer patas de pollo crocantes

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Patas de pollo crocantes

  • Plato: Entrada
  • Para: Para 4 porciones

Ingredientes

  • 1 taza de puré de papas instantáneo 
  • 1 huevo 
  • 2 cucharadas de jugo de limón 
  • 8 patas de pollo sin piel 
  • Rocío vegetal 
  • Ensalada de hojas verdes

Elaboración paso a paso

  1. Salar con sal 0 % de sodio las patas de pollo y agregar pimienta a gusto.
  2. Mezclar el huevo con el jugo de limón.
  3. Pasar las presas de pollo por el puré de papas seco.
  4. Disponerlas sobre una placa para horno previamente humectada con rocío vegetal manteca. Humedecer bien las presas con el rocío vegetal.
  5. Llevar al horno precalentado a 200 °C durante 45 minutos hasta que el pollo esté jugoso pero cocido. Servir con la ensalada.