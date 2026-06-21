Patas de pollo crocantes: la receta para un sabor irresistible

Cómo hacer patas de pollo crocantes
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Patas de pollo crocantes
- Plato: Entrada
- Para: Para 4 porciones
Ingredientes
- 1 taza de puré de papas instantáneo
- 1 huevo
- 2 cucharadas de jugo de limón
- 8 patas de pollo sin piel
- Rocío vegetal
- Ensalada de hojas verdes
Elaboración paso a paso
- Salar con sal 0 % de sodio las patas de pollo y agregar pimienta a gusto.
- Mezclar el huevo con el jugo de limón.
- Pasar las presas de pollo por el puré de papas seco.
- Disponerlas sobre una placa para horno previamente humectada con rocío vegetal manteca. Humedecer bien las presas con el rocío vegetal.
- Llevar al horno precalentado a 200 °C durante 45 minutos hasta que el pollo esté jugoso pero cocido. Servir con la ensalada.