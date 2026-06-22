El error más común al cocinar arroz: parece inofensivo, pero arruina el grano

El problema de todos los días: arroz que se pega, se rompe o queda pastoso

Seguro pasa de vez en cuando: el arroz empieza a hervir, levantás la tapa “para ver cómo va” y, de paso, lo revolvés. Ese movimiento —que parece lógico— suele ser el origen del arroz gomoso y sin granos sueltos.

El resultado no es solo estético: cambia la textura, la percepción de cocción y hasta cómo absorbe un salteado o una salsa.

El truco principal: no lo revuelvas ni lo “espíes”

El arroz libera almidón apenas entra en contacto con el agua caliente. Ese almidón, al calentarse, se gelatiniza: espesa el líquido y puede actuar como “pegamento” entre granos.

Cuando revolvés durante la cocción, aumentás la fricción, rompés granos y acelerás la salida de almidón al agua.

Y cuando destapás, perdés vapor: el calor deja de ser parejo, la cocción se vuelve irregular y aparece la tentación de seguir tocándolo.

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En arroz “de guarnición”, el objetivo suele ser que el almidón quede más en el grano que en el agua.

Errores frecuentes que se combinan con este

Otro clásico es cocinar a fuego demasiado alto todo el tiempo: el agua se va antes de que el centro del grano termine de hidratarse.

También juega en contra usar una olla muy ancha (más evaporación) o quedarse corto con el reposo: el vapor final termina de acomodar la textura.

Y ojo: “arreglarlo” agregando agua al final suele potenciar lo pegajoso, porque vuelve a activar almidones ya liberados.

Consejos prácticos que mejoran el arroz

Un buen termómetro es el sonido: cuando baja el burbujeo, el agua ya no sobra y conviene evitar la manipulación.

Si querés granos más sueltos, el enjuague previo puede ayudar en variedades ricas en almidón superficial (como el largo fino), aunque no siempre es deseable: en platos como risotto o arroz con leche, ese almidón es parte de la gracia.

El reposo tapado, fuera del fuego, suele ser el “segundo cocinado” invisible: redistribuye humedad y evita el fondo apelmazado.

Dato curioso: el “no tocar” es casi un idioma universal

En muchas tradiciones arroceras, tocar el arroz durante la cocción es mala palabra… salvo cuando el plato busca cremosidad (Italia) o una capa tostada deliberada (socarrat en paella, tahdig en Persia).

La técnica cambia según el resultado: suelto pide quietud; cremoso pide agitación.