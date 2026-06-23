Receta rápida: aprendé a preparar croquetas de sardina como un chef

Cómo hacer croquetas de sardina
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Croquetas de sardina
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 2 latas de sardinas en aceite, escurridas y desmenuzadas
- 2 cucharadas de manteca
- 4 cucharadas de harina de trigo
- 2 tazas de leche entera
- 1 cebolla pequeña, finamente picada
- 1 cucharadita de nuez moscada
- 1 cucharadita de sal
- 1 cucharadita de pimienta negra
- 1 taza de harina de trigo
- 2 huevos
- 2 tazas de pan rallado
- 2 tazas de aceite para freír
Elaboración paso a paso
- Escurrir y desmenuzar las sardinas y reservarlas.
- Derretir la manteca en una cacerola a fuego medio.
- Sofreír la cebolla hasta que quede transparente.
- Añadir 4 cucharadas de harina de trigo y remover 2 minutos para formar un roux.
- Verter la leche poco a poco mientras batir para evitar grumos.
- Cocinar y remover hasta obtener una bechamel espesa que se despegue del fondo.
- Sazonar con 1 cucharadita de sal, 1 cucharadita de pimienta negra y 1 cucharadita de nuez moscada.
- Incorporar las sardinas desmenuzadas y mezclar hasta integrar.
- Enfriar la masa en un recipiente y refrigerar 2 horas.
- Formar croquetas con la masa y pasarlas por 1 taza de harina de trigo, 2 unidades de huevo batido y 2 tazas de pan rallado.
- Calentar 2 tazas de aceite para freír y freír las croquetas hasta dorarlas.
- Escurrir sobre papel absorbente y servir calientes.