Gastronomía

Receta rápida: aprendé a preparar croquetas de sardina como un chef

Las croquetas de sardina, un plato sencillo y lleno de sabor, ofrecen una alternativa saludable y rápida. Aprendé a prepararlas con esta receta.

Por ABC Color
24 de junio de 2026 a la - 13:00
Croquetas.
Croquetas.Shutterstock

Cómo hacer croquetas de sardina

Lea más: Empanadas de sardina: receta fácil y deliciosa para hacer hoy mismo

Croquetas de sardina

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 2 latas de sardinas en aceite, escurridas y desmenuzadas
  • 2 cucharadas de manteca
  • 4 cucharadas de harina de trigo
  • 2 tazas de leche entera
  • 1 cebolla pequeña, finamente picada
  • 1 cucharadita de nuez moscada
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 cucharadita de pimienta negra
  • 1 taza de harina de trigo
  • 2 huevos
  • 2 tazas de pan rallado
  • 2 tazas de aceite para freír

Elaboración paso a paso

  1. Escurrir y desmenuzar las sardinas y reservarlas.
  2. Derretir la manteca en una cacerola a fuego medio.
  3. Sofreír la cebolla hasta que quede transparente.
  4. Añadir 4 cucharadas de harina de trigo y remover 2 minutos para formar un roux.
  5. Verter la leche poco a poco mientras batir para evitar grumos.
  6. Cocinar y remover hasta obtener una bechamel espesa que se despegue del fondo.
  7. Sazonar con 1 cucharadita de sal, 1 cucharadita de pimienta negra y 1 cucharadita de nuez moscada.
  8. Incorporar las sardinas desmenuzadas y mezclar hasta integrar.
  9. Enfriar la masa en un recipiente y refrigerar 2 horas.
  10. Formar croquetas con la masa y pasarlas por 1 taza de harina de trigo, 2 unidades de huevo batido y 2 tazas de pan rallado.
  11. Calentar 2 tazas de aceite para freír y freír las croquetas hasta dorarlas.
  12. Escurrir sobre papel absorbente y servir calientes.

Lea más: Cómo hacer un sabroso paté de sardinas, el dip ideal para tus crackers