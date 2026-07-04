Día Internacional de la Ensalada César: una versión con yogur y reducida en calorías

Cómo hacer una ensalada César light con yogur
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Ensalada César light
- Plato: Entrada
- Receta: mexicana
Ingredientes
- 4 tazas de lechuga romana picada
- 2 pechugas de pollo sin piel
- 1 cucharadita de aceite de oliva
- 1 pizca de sal
- 1 pizca de pimienta negra
- media taza de yogur natural descremado
- 2 cucharadas de jugo de limón
- 1 cucharadita de mostaza Dijon
- 1 cucharadita de salsa Worcestershire
- 1 unidad de diente de ajo rallado
- 1 cucharadita de pasta de anchoas
- 2 cucharadas de agua
- 2 cucharadas de queso parmesano rallado
- 1 taza de pan integral en cubos
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 200 °C.
- Mezclar el pan integral en cubos con media cucharadita de aceite de oliva, 1 pizca de sal y 1 pizca de pimienta negra.
- Hornear los cubos de pan durante 8 minutos, remover y hornear 4 minutos más hasta dorar.
- Sazonar las pechugas de pollo con 1 pizca de sal y 1 pizca de pimienta negra.
- Cocinar el pollo a la plancha con media cucharadita de aceite de oliva durante 6 minutos por lado o hasta que esté bien cocido.
- Cortar el pollo en tiras.
- Batir el yogur, el jugo de limón, la mostaza Dijon, la salsa Worcestershire, el ajo, la pasta de anchoas y el agua hasta lograr una salsa homogénea.
- Mezclar la lechuga romana con la salsa hasta cubrirla de forma uniforme.
- Añadir el pollo, el queso parmesano y los crutones, y servir de inmediato.