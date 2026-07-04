Gastronomía

Día Internacional de la Ensalada César: una versión con yogur y reducida en calorías

Cada 4 de julio se celebra el Día Internacional de la Ensalada César y, para celebrarlo, te mostramos una receta para hacer la mejor ensalada César reducida en calorías, con yogur natural.

Por ABC Color
04 de julio de 2026 a la - 13:00
Ensalada César.
Ensalada César.Shutterstock

Cómo hacer una ensalada César light con yogur

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Ensalada César light

  • Plato: Entrada
  • Receta: mexicana

Ingredientes

  • 4 tazas de lechuga romana picada
  • 2 pechugas de pollo sin piel
  • 1 cucharadita de aceite de oliva
  • 1 pizca de sal
  • 1 pizca de pimienta negra
  • media taza de yogur natural descremado
  • 2 cucharadas de jugo de limón
  • 1 cucharadita de mostaza Dijon
  • 1 cucharadita de salsa Worcestershire
  • 1 unidad de diente de ajo rallado
  • 1 cucharadita de pasta de anchoas
  • 2 cucharadas de agua
  • 2 cucharadas de queso parmesano rallado
  • 1 taza de pan integral en cubos

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 200 °C.
  2. Mezclar el pan integral en cubos con media cucharadita de aceite de oliva, 1 pizca de sal y 1 pizca de pimienta negra.
  3. Hornear los cubos de pan durante 8 minutos, remover y hornear 4 minutos más hasta dorar.
  4. Sazonar las pechugas de pollo con 1 pizca de sal y 1 pizca de pimienta negra.
  5. Cocinar el pollo a la plancha con media cucharadita de aceite de oliva durante 6 minutos por lado o hasta que esté bien cocido.
  6. Cortar el pollo en tiras.
  7. Batir el yogur, el jugo de limón, la mostaza Dijon, la salsa Worcestershire, el ajo, la pasta de anchoas y el agua hasta lograr una salsa homogénea.
  8. Mezclar la lechuga romana con la salsa hasta cubrirla de forma uniforme.
  9. Añadir el pollo, el queso parmesano y los crutones, y servir de inmediato.

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