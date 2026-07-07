Más que un superalimento: la historia y el valor nutricional de la quinoa

Cuándo es el Día Internacional del consumo de la Quinoa

El Día Internacional del consumo de la Quinoa se celebra el 7 de julio y destaca la importancia de un producto considerado “superalimento”.

El impulso internacional de este alimento se consolidó cuando Naciones Unidas declaró 2013 como Año Internacional de la Quinua, destacándola como un cultivo clave por su capacidad de adaptarse a suelos y climas difíciles y por su potencial para contribuir a la seguridad alimentaria.

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Un origen que se remonta a miles de años

La quinoa es un pseudocereal originario de los Andes, cultivado y seleccionado por pueblos originarios desde hace más de 5.000 años.

En el mundo incaico se la consideraba un grano central de la alimentación, capaz de crecer en altitudes elevadas y en condiciones extremas donde otros cultivos fracasan.

Propiedades nutricionales: proteína “completa” y más

A diferencia de muchos granos, la quinoa aporta proteínas con un perfil de aminoácidos esencial muy equilibrado, además de fibra y minerales como magnesio, hierro y zinc.

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También contiene vitaminas del grupo B y compuestos antioxidantes. Al ser naturalmente libre de gluten, es una alternativa frecuente para personas con enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten (siempre verificando certificación de contaminación cruzada).

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Beneficios más citados por nutricionistas

Su combinación de proteína y fibra suele asociarse con mayor saciedad, apoyo a la salud digestiva y una mejor calidad global de la dieta al reemplazar ultraprocesados.

Además, su versatilidad facilita sumar nutrientes en comidas cotidianas.

Cómo cocinar quinoa sin fallar

La clave es enjuagarla para retirar saponinas (compuestos amargos). Luego, se cocina con proporción aproximada 2 partes de agua por 1 de quinoa, a fuego bajo por 12 a 15 minutos hasta que el grano abra su “aro” característico.

Un reposo breve y un “esponjado” con tenedor mejoran la textura. Funciona en ensaladas, guisos, sopas, hamburguesas vegetales e incluso desayunos tipo porridge.