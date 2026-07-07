Gastronomía

Paso a paso para hacer alitas de pollo crujientes maceradas en yogur

Receta de alitas de pollo crujientes maceradas en yogur, una opción perfecta para variar el almuerzo o cena.

Por ABC Color
10 de febrero de 2024 a la - 15:25
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Alitas de pollo.
Alitas de pollo.Shutterstock

Cómo hacer alitas de pollo crujientes maceradas en yogur

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Alitas de pollo crujientes maceradas en yogur

  • Plato: Plato principal

Ingredientes

  • 1 kilogramo de alitas de pollo
  • 150 centímetros cúbicos de yogur natural
  • 1 cucharada de curry en polvo
  • 1 diente de ajo picadito
  • Sal y pimienta
  • Albahaca fresca

Elaboración paso a paso

  1. Pelar y picar el ajo y la albahaca. Colocar en un bol.
  2. Agregar el yogur y el curry. Mezclar y reservar.
  3. Limpiar las alitas y lavarlas bajo un chorro de agua. Salpimentar a gusto.
  4. 4. Colocar las alitas en una fuente para horno, y cubrir con la salsa de yogur y curry.
  5. Precalentar el horno a 200 °C. Cuando esté bien caliente, introducir las alitas y cocinar de 45 a 50 minutos, vigilando para verificar que se doren sin llegar a quemarse.

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