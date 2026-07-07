Paso a paso para hacer alitas de pollo crujientes maceradas en yogur

Cómo hacer alitas de pollo crujientes maceradas en yogur
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Alitas de pollo crujientes maceradas en yogur
- Plato: Plato principal
Ingredientes
- 1 kilogramo de alitas de pollo
- 150 centímetros cúbicos de yogur natural
- 1 cucharada de curry en polvo
- 1 diente de ajo picadito
- Sal y pimienta
- Albahaca fresca
Elaboración paso a paso
- Pelar y picar el ajo y la albahaca. Colocar en un bol.
- Agregar el yogur y el curry. Mezclar y reservar.
- Limpiar las alitas y lavarlas bajo un chorro de agua. Salpimentar a gusto.
- 4. Colocar las alitas en una fuente para horno, y cubrir con la salsa de yogur y curry.
- Precalentar el horno a 200 °C. Cuando esté bien caliente, introducir las alitas y cocinar de 45 a 50 minutos, vigilando para verificar que se doren sin llegar a quemarse.