Día Internacional de la Hamburguesa: 7 estilos famosos que cambiaron la comida rápida

Cada 28 de mayo se celebra el Día Internacional de la Hamburguesa, una efeméride popular que se consolidó en la última década como excusa global para rendir culto a uno de los íconos de la comida rápida.

La fecha suele asociarse a la expansión del formato moderno (carne molida en pan, con aderezos y acompañamientos) en Estados Unidos durante el siglo XX y a su posterior internacionalización.

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Los siete estilos de hamburguesa más famosos

La cheeseburger es la base del mito contemporáneo: sumar queso no fue solo un extra, sino el paso que convirtió a la hamburguesa en un objeto de deseo replicable, estandarizable y profundamente asociado al fast food.

La smash burger, aplastada sobre la plancha para lograr bordes crujientes, es la tendencia más visible del presente. Redes sociales y cadenas “gourmet” la convirtieron en un lenguaje común: pocas capas, mucha reacción de Maillard y foco en textura.

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El slider, pequeño y “comible de un bocado”, fue clave en diners y franquicias estadounidenses. Cambió la lógica de consumo: menos una comida única y más una experiencia de variedad y repetición.

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La teriyaki burger representa una de las reinterpretaciones asiáticas más conocidas, especialmente popularizada en Japón: salsas dulces-saladas, jengibre y un perfil umami que adelantó la globalización del paladar.

La ramen burger fue un fenómeno viral: “panes” de fideos prensados, fotogénicos y polémicos. Más que una receta estable, se volvió símbolo de la cocina híbrida nacida en internet.

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La hamburguesa vegetariana dejó de ser un sustituto marginal para volverse categoría propia, asociada a cambios de hábitos, bienestar animal y preocupación ambiental.

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La hamburguesa de wagyu marca la gourmetización extrema: carne premium, precios altos y una idea de lujo aplicada a un formato históricamente popular.

¿Las probaste todas?