Gastronomía

Hacé una frittata con espinacas y champiñones y lucite con una cena fácil

La frittata de espinacas y champiñones, un plato versátil y nutritivo, se prepara en menos de 30 minutos. En esta guía, aprenderás a combinar ingredientes frescos y técnicas sencillas para un resultado delicioso y saludable.

Por ABC Color
04 de agosto de 2026 a la - 13:00
Frittata con espinacas y champiñones en sartén de hierro fundido.
Frittata con espinacas y champiñones en sartén de hierro fundido.Tatiana Volgutova

Cómo hacer una frittata con espinacas y champiñones

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Frittata con espinacas y champiñones

  • Plato: Plato principal

Ingredientes

  • 8 huevos
  • 2 tazas de espinacas frescas
  • 1 taza de champiñones laminados
  • 1 cebolla pequeña picada
  • 1 diente de ajo picado
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1/2 taza de queso rallado
  • 1/4 cucharadita de sal
  • 1/4 cucharadita de pimienta negra
  • 1 pizca de nuez moscada

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 200 °C.
  2. Calentar la sartén de hierro fundido a fuego medio y añadir 2 cucharadas de aceite de oliva.
  3. Sofreír 1 cebolla durante 3 minutos.
  4. Añadir 1 diente de ajo y cocinar 30 segundos.
  5. Incorporar 1 taza de champiñones y cocinar 5 minutos, hasta que suelten su agua y se evapore.
  6. Agregar 2 tazas de espinacas y saltear 1 minuto, hasta que se marchiten.
  7. Batir 8 huevos con 1/4 cucharadita de sal, 1/4 cucharadita de pimienta negra y 1 pizca de nuez moscada.
  8. Verter los huevos batidos en la sartén y repartir el relleno de forma uniforme.
  9. Espolvorear 1/2 taza de queso rallado por encima.
  10. Cocinar 2 minutos sin mover, hasta que los bordes empiecen a cuajar.
  11. Hornear 8 minutos, hasta que el centro esté cuajado.
  12. Reposar 2 minutos, cortar y servir.

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