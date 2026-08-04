Hacé una frittata con espinacas y champiñones y lucite con una cena fácil

Cómo hacer una frittata con espinacas y champiñones
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Frittata con espinacas y champiñones
- Plato: Plato principal
Ingredientes
- 8 huevos
- 2 tazas de espinacas frescas
- 1 taza de champiñones laminados
- 1 cebolla pequeña picada
- 1 diente de ajo picado
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1/2 taza de queso rallado
- 1/4 cucharadita de sal
- 1/4 cucharadita de pimienta negra
- 1 pizca de nuez moscada
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 200 °C.
- Calentar la sartén de hierro fundido a fuego medio y añadir 2 cucharadas de aceite de oliva.
- Sofreír 1 cebolla durante 3 minutos.
- Añadir 1 diente de ajo y cocinar 30 segundos.
- Incorporar 1 taza de champiñones y cocinar 5 minutos, hasta que suelten su agua y se evapore.
- Agregar 2 tazas de espinacas y saltear 1 minuto, hasta que se marchiten.
- Batir 8 huevos con 1/4 cucharadita de sal, 1/4 cucharadita de pimienta negra y 1 pizca de nuez moscada.
- Verter los huevos batidos en la sartén y repartir el relleno de forma uniforme.
- Espolvorear 1/2 taza de queso rallado por encima.
- Cocinar 2 minutos sin mover, hasta que los bordes empiecen a cuajar.
- Hornear 8 minutos, hasta que el centro esté cuajado.
- Reposar 2 minutos, cortar y servir.