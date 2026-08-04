Gastronomía

Día Latinoamericano de las Frutas: beneficios y variedades que forman parte de nuestra identidad

En mercados, ferias y cocinas familiares, la fruta ocupa un lugar que va más allá de lo nutritivo. En varios países de la región se recuerda el Día Latinoamericano de las Frutas cada 4 de agosto, una fecha usada por instituciones sanitarias y educativas para promover su consumo y visibilizar la producción local.

Por ABC Color
04 de agosto de 2026 a la - 06:00
Mamón.
Mamón.Nungning20

La conmemoración del Día Latinoamericano de las Frutas busca responder a un problema persistente: en buena parte de la región se consume menos fruta de la recomendada, mientras crecen las enfermedades asociadas a dietas pobres en fibra y ricas en ultraprocesados.

¿Cuáles son las frutas más nutritivas?

No hay una sola “ganadora”, pero algunas destacan por densidad de nutrientes. La guayaba sobresale por su vitamina C; los cítricos (naranja, mandarina) aportan vitamina C y compuestos antioxidantes; el mamón suma carotenoides y enzimas digestivas; la banana aporta potasio y energía; y la aguacate, aunque más calórica, ofrece grasas monoinsaturadas y vitamina E.

Guayaba.
Guayaba.

Los frutos rojos (cuando están disponibles) son reconocidos por sus polifenoles antioxidantes.

Lea más: ¿Es malo comer fruta después de las comidas?: mitos sobre la digestión y la fructosa

¿Qué frutas son originarias de América Latina?

La región es cuna de especies hoy globales: piña, mamón, aguacate, guayaba, mburukuja, guanábana, chirimoya, tuna (fruto del nopal), açaí, camu camu y varias especies de zapotes/mameyes, entre otras.

Un hombre en una plantación de piña en Guayaybi.
Un hombre en una plantación de piña en Guayaybi.

Su presencia en jugos, postres y platos salados forma parte de una identidad culinaria construida por climas diversos y saberes locales.

¿Cuáles son los beneficios de comer frutas diariamente?

La evidencia es consistente: incorporar frutas cada día ayuda a cubrir fibra, vitaminas y minerales, mejora la salud intestinal, aporta hidratación y se asocia a menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas.

Comer aguacate, una de las frutas con menos residuos tóxicos, ofrece numerosos beneficios para la salud.
Aguacate.

También favorece la saciedad, lo que puede desplazar opciones con exceso de azúcar, sal o grasas.

Lea más: Efectos del azúcar de la fruta en el organismo: lo que revela la ciencia

¿Es mejor comer fruta entera o tomar jugos?

En general, es mejor la fruta entera: mantiene la fibra, exige masticación (más saciedad) y reduce la velocidad con la que se absorben los azúcares naturales.

Cóctel de mburukuyá.
Cóctel de mburukuyá.

Los jugos, incluso sin azúcar añadida, concentran azúcares y pierden parte de la fibra; por eso se recomiendan en porciones pequeñas y ocasionalmente. Si se busca una alternativa, los licuados con pulpa (sin colar) conservan más fibra que el jugo.

Lea más: Rojo pasión: tres recetas con frutilla que te conquistan a primera vista

¿Qué frutas tropicales deberíamos conocer?

Además de las más populares, valen la pena la pitahaya (pitaya o fruta del dragón), el mangostán, la jaca, y joyas locales como camu camu o açaí, valoradas por su perfil antioxidante.

Fruta de dragón o pitaya.
Fruta de dragón o pitaya.

Conocerlas no es solo una curiosidad gastronómica, sino que también es una forma de reconocer la biodiversidad que la región produce y protege.