Día Latinoamericano de las Frutas: beneficios y variedades que forman parte de nuestra identidad

La conmemoración del Día Latinoamericano de las Frutas busca responder a un problema persistente: en buena parte de la región se consume menos fruta de la recomendada, mientras crecen las enfermedades asociadas a dietas pobres en fibra y ricas en ultraprocesados.

¿Cuáles son las frutas más nutritivas?

No hay una sola “ganadora”, pero algunas destacan por densidad de nutrientes. La guayaba sobresale por su vitamina C; los cítricos (naranja, mandarina) aportan vitamina C y compuestos antioxidantes; el mamón suma carotenoides y enzimas digestivas; la banana aporta potasio y energía; y la aguacate, aunque más calórica, ofrece grasas monoinsaturadas y vitamina E.

Los frutos rojos (cuando están disponibles) son reconocidos por sus polifenoles antioxidantes.

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¿Qué frutas son originarias de América Latina?

La región es cuna de especies hoy globales: piña, mamón, aguacate, guayaba, mburukuja, guanábana, chirimoya, tuna (fruto del nopal), açaí, camu camu y varias especies de zapotes/mameyes, entre otras.

Su presencia en jugos, postres y platos salados forma parte de una identidad culinaria construida por climas diversos y saberes locales.

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¿Cuáles son los beneficios de comer frutas diariamente?

La evidencia es consistente: incorporar frutas cada día ayuda a cubrir fibra, vitaminas y minerales, mejora la salud intestinal, aporta hidratación y se asocia a menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas.

También favorece la saciedad, lo que puede desplazar opciones con exceso de azúcar, sal o grasas.

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¿Es mejor comer fruta entera o tomar jugos?

En general, es mejor la fruta entera: mantiene la fibra, exige masticación (más saciedad) y reduce la velocidad con la que se absorben los azúcares naturales.

Los jugos, incluso sin azúcar añadida, concentran azúcares y pierden parte de la fibra; por eso se recomiendan en porciones pequeñas y ocasionalmente. Si se busca una alternativa, los licuados con pulpa (sin colar) conservan más fibra que el jugo.

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¿Qué frutas tropicales deberíamos conocer?

Además de las más populares, valen la pena la pitahaya (pitaya o fruta del dragón), el mangostán, la jaca, y joyas locales como camu camu o açaí, valoradas por su perfil antioxidante.

Conocerlas no es solo una curiosidad gastronómica, sino que también es una forma de reconocer la biodiversidad que la región produce y protege.