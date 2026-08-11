Vacío al horno con ensalada de papa, una receta fácil que tenés que probar

Cómo hacer un vacío de res al horno con ensalada de papa
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Vacío al horno con ensalada de papa
- Plato: Plato principal
Ingredientes
- 1 pieza de vacío
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 3 dientes de ajo
- 2 cucharaditas de sal gruesa
- 1 cucharadita de pimienta negra
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 1 cucharadita de orégano seco
- 4 papas
- 2 huevos
- media taza de mayonesa
- 1 cucharadita de mostaza
- 1/4 de cebolla
- 2 cucharadas de perejil
- 1 cucharada de vinagre
- 1 cucharadita de sal fina
- 1 pizca de pimienta negra
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 200 °C.
- Pelar las papas y cortar en cubos de 3 centímetros.
- Hervir las papas en agua con sal durante 20 minutos o hasta que estén tiernas.
- Hervir los huevos durante 10 minutos, enfriar en agua fría y pelar.
- Picar el ajo y mezclar con 2 cucharadas de aceite de oliva, 2 cucharaditas de sal gruesa, 1 cucharadita de pimienta negra, 1 cucharadita de pimentón dulce y 1 cucharadita de orégano seco.
- Secar el vacío con papel de cocina y frotar con la mezcla de condimentos.
- Colocar el vacío en una asadera y hornear durante 20 minutos a 200 °C.
- Bajar el horno a 170 °C y hornear durante 45 minutos.
- Retirar el vacío del horno y reposar durante 10 minutos.
- Picar la cebolla y el perejil, y cortar los huevos en trozos.
- Escurrir las papas, dejar enfriar durante 10 minutos y mezclar con los huevos, la cebolla y el perejil.
- Mezclar media taza de mayonesa con 1 cucharadita de mostaza, 1 cucharada de vinagre, 1 cucharadita de sal fina y 1 pizca de pimienta negra, e incorporar a la ensalada.
- Cortar el vacío en rodajas y servir con la ensalada de papa.