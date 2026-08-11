Gastronomía

Vacío al horno con ensalada de papa, una receta fácil que tenés que probar

El vacío de res al horno es un plato jugoso y delicioso que transforma cualquier cena en una ocasión especial. Acompañado de una fresca ensalada de papa, este sencillo plato sorprenderá a tus comensales.

Por ABC Color
11 de agosto de 2026 a la - 11:30
Vacío al horno con ensalada de papa, imagen ilustrativa.
Vacío al horno con ensalada de papa, imagen ilustrativa.JeffKearney

Cómo hacer un vacío de res al horno con ensalada de papa

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Vacío al horno con ensalada de papa

  • Plato: Plato principal

Ingredientes

  • 1 pieza de vacío
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 3 dientes de ajo
  • 2 cucharaditas de sal gruesa
  • 1 cucharadita de pimienta negra
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 1 cucharadita de orégano seco
  • 4 papas
  • 2 huevos
  • media taza de mayonesa
  • 1 cucharadita de mostaza
  • 1/4 de cebolla
  • 2 cucharadas de perejil
  • 1 cucharada de vinagre
  • 1 cucharadita de sal fina
  • 1 pizca de pimienta negra

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 200 °C.
  2. Pelar las papas y cortar en cubos de 3 centímetros.
  3. Hervir las papas en agua con sal durante 20 minutos o hasta que estén tiernas.
  4. Hervir los huevos durante 10 minutos, enfriar en agua fría y pelar.
  5. Picar el ajo y mezclar con 2 cucharadas de aceite de oliva, 2 cucharaditas de sal gruesa, 1 cucharadita de pimienta negra, 1 cucharadita de pimentón dulce y 1 cucharadita de orégano seco.
  6. Secar el vacío con papel de cocina y frotar con la mezcla de condimentos.
  7. Colocar el vacío en una asadera y hornear durante 20 minutos a 200 °C.
  8. Bajar el horno a 170 °C y hornear durante 45 minutos.
  9. Retirar el vacío del horno y reposar durante 10 minutos.
  10. Picar la cebolla y el perejil, y cortar los huevos en trozos.
  11. Escurrir las papas, dejar enfriar durante 10 minutos y mezclar con los huevos, la cebolla y el perejil.
  12. Mezclar media taza de mayonesa con 1 cucharadita de mostaza, 1 cucharada de vinagre, 1 cucharadita de sal fina y 1 pizca de pimienta negra, e incorporar a la ensalada.
  13. Cortar el vacío en rodajas y servir con la ensalada de papa.

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