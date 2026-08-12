Este pan de cerveza, trigo y centeno es delicioso y muy fácil de hacer

Cómo hacer pan de cerveza
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Pan de cerveza
Ingredientes
- 750 gramos de harina de trigo
- 250 gramos de harina de centeno
- 250 centímetros cúbicos de agua
- 300 centímetros cúbicos de cerveza
- 50 gramos de levadura fresca
- 15 gramos de sal fina
- 40 gramos de azúcar
- 20 gramos de extracto de malta
- 20 gramos de leche en polvo
- 50 gramos de manteca o margarina
Elaboración paso a paso
- Diluir la levadura con un poco de agua. Disolver en el agua restante la sal, el azúcar y el extracto de malta.
- Mezclar la leche en polvo con las harinas. Abrirlas en forma de corona. En el centro de la corona colocar el líquido anterior, la cerveza y la materia grasa. Mezclar todo y adicionar la levadura diluida.
- Amasar muy bien hasta lograr una masa suave. Dejar la masa en reposo durante 30 a 60 minutos cubierta con un plástico.
- Luego del reposo, desgasificar presionando con las manos el bloque de masa, evitando desgarrar el gluten.
- Cortar piezas del tamaño deseado. Bollar y/o armar en moldes según el tipo de pan deseado. Dejar fermentar hasta duplicar su volumen inicial.
- Cocinar en horno precalentado a 180 º C. El tiempo dependerá del tamaño de las piezas. Ejemplo: piezas de 60 gramos por 15 minutos, moldes de 300 gramos por 35 minutos.