Gastronomía

Este pan de cerveza, trigo y centeno es delicioso y muy fácil de hacer

Cómo hacer pan casero de cerveza, trigo y centeno, con una receta sencilla que no te querrás perder.

Por ABC Color
04 de septiembre de 2021 a la - 11:00
Este artículo tiene 4 años de antigüedad
Pan de cerveza, trigo y centeno.
Pan de cerveza, trigo y centeno.Edalin

Cómo hacer pan de cerveza

Lea más: Pan de tres semillas casero con relleno, una receta imperdible

Pan de cerveza

Ingredientes

  • 750 gramos de harina de trigo
  • 250 gramos de harina de centeno
  • 250 centímetros cúbicos de agua
  • 300 centímetros cúbicos de cerveza
  • 50 gramos de levadura fresca
  • 15 gramos de sal fina
  • 40 gramos de azúcar
  • 20 gramos de extracto de malta
  • 20 gramos de leche en polvo
  • 50 gramos de manteca o margarina

Elaboración paso a paso

  1. Diluir la levadura con un poco de agua. Disolver en el agua restante la sal, el azúcar y el extracto de malta.
  2. Mezclar la leche en polvo con las harinas. Abrirlas en forma de corona. En el centro de la corona colocar el líquido anterior, la cerveza y la materia grasa. Mezclar todo y adicionar la levadura diluida.
  3. Amasar muy bien hasta lograr una masa suave. Dejar la masa en reposo durante 30 a 60 minutos cubierta con un plástico.
  4. Luego del reposo, desgasificar presionando con las manos el bloque de masa, evitando desgarrar el gluten.
  5. Cortar piezas del tamaño deseado. Bollar y/o armar en moldes según el tipo de pan deseado. Dejar fermentar hasta duplicar su volumen inicial.
  6. Cocinar en horno precalentado a 180 º C. El tiempo dependerá del tamaño de las piezas. Ejemplo: piezas de 60 gramos por 15 minutos, moldes de 300 gramos por 35 minutos.

Lea más: Seguí el paso a paso para obtener sabrosos pancitos de harina de maíz