Gastronomía

Color al plato: sabroso locote amarillo relleno de carne y queso

El locote relleno de carne y queso se prepara fácilmente. Descubrí cómo transformar ingredientes simples en una deliciosa y nutritiva comida ideal para cualquier ocasión.

Por ABC Color
13 de agosto de 2026 a la - 06:00
Locotes rellenos.
Locotes rellenos.istetiana

Cómo hacer locote relleno de carne y queso

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Locotes rellenos

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 6 locotes amarillo
  • 500 gramos de carne molida de res
  • 1 cebolla
  • 2 dientes de ajo
  • 2 cucharadas de aceite
  • 1 taza de salsa de tomate
  • 1 taza de arroz cocido
  • 2 tazas de queso mozzarella rallado
  • 1 cucharadita de comino
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 cucharadita de pimienta negra
  • 1 taza de agua

Elaboración paso a paso

  1. Lavar 6 locotes amarillos, cortar la parte superior y retirar semillas y nervaduras. Cortar a la mitad cada uno.
  2. Hervir 1 taza de agua y escaldar los locotes 3 minutos para ablandarlos ligeramente.
  3. Calentar 2 cucharadas de aceite en una sartén a fuego medio.
  4. Picar 1 cebolla y 2 dientes de ajo, y saltear 3 minutos.
  5. Agregar 500 gramos de carne molida de res y cocinar hasta dorar, desmenuzando con una cuchara.
  6. Incorporar 1 cucharadita de comino, 1 cucharadita de pimentón dulce, 1 cucharadita de sal y 1 cucharadita de pimienta negra, y mezclar.
  7. Sumar 1 taza de salsa de tomate y cocinar 5 minutos hasta espesar ligeramente.
  8. Añadir 1 taza de arroz cocido y mezclar hasta integrar.
  9. Retirar del fuego y dejar entibiar 5 minutos.
  10. Integrar 1 taza de queso mozzarella rallado al relleno.
  11. Rellenar las mitades de los locotes con la mezcla y acomodarlos en una fuente para horno.
  12. Cubrir con 1 taza de queso mozzarella rallado.
  13. Hornear a 180 °C durante 20 minutos hasta que el queso gratine y los locotes estén tiernos.
  14. Retirar del horno y reposar 5 minutos antes de servir.