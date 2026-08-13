Color al plato: sabroso locote amarillo relleno de carne y queso

Cómo hacer locote relleno de carne y queso
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Locotes rellenos
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 6 locotes amarillo
- 500 gramos de carne molida de res
- 1 cebolla
- 2 dientes de ajo
- 2 cucharadas de aceite
- 1 taza de salsa de tomate
- 1 taza de arroz cocido
- 2 tazas de queso mozzarella rallado
- 1 cucharadita de comino
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 1 cucharadita de sal
- 1 cucharadita de pimienta negra
- 1 taza de agua
Elaboración paso a paso
- Lavar 6 locotes amarillos, cortar la parte superior y retirar semillas y nervaduras. Cortar a la mitad cada uno.
- Hervir 1 taza de agua y escaldar los locotes 3 minutos para ablandarlos ligeramente.
- Calentar 2 cucharadas de aceite en una sartén a fuego medio.
- Picar 1 cebolla y 2 dientes de ajo, y saltear 3 minutos.
- Agregar 500 gramos de carne molida de res y cocinar hasta dorar, desmenuzando con una cuchara.
- Incorporar 1 cucharadita de comino, 1 cucharadita de pimentón dulce, 1 cucharadita de sal y 1 cucharadita de pimienta negra, y mezclar.
- Sumar 1 taza de salsa de tomate y cocinar 5 minutos hasta espesar ligeramente.
- Añadir 1 taza de arroz cocido y mezclar hasta integrar.
- Retirar del fuego y dejar entibiar 5 minutos.
- Integrar 1 taza de queso mozzarella rallado al relleno.
- Rellenar las mitades de los locotes con la mezcla y acomodarlos en una fuente para horno.
- Cubrir con 1 taza de queso mozzarella rallado.
- Hornear a 180 °C durante 20 minutos hasta que el queso gratine y los locotes estén tiernos.
- Retirar del horno y reposar 5 minutos antes de servir.