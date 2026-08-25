Aprendé a preparar causa de atún, una verdadera delicia peruana

Cómo preparar causa
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Causa
- Plato: Entrada
- Receta: peruana
Ingredientes
- 4 papas
- 2 cucharadas de pasta de ají amarillo
- 3 cucharadas de jugo de limón
- 2 cucharadas de aceite vegetal
- 1 cucharadita de sal
- 1 pizca de pimienta negra
- 2 latas de atún en agua
- 4 cucharadas de mayonesa
- 2 cucharadas de cebolla roja picada
- 1 aguacate
- 2 huevos
- 8 aceitunas negras
- 4 hojas de lechuga
Elaboración paso a paso
- Hervir las papas en agua con 1 cucharadita de sal hasta que estén tiernas.
- Escurrir las papas y dejar entibiar 10 minutos.
- Prensar o triturar las papas hasta obtener un puré liso.
- Mezclar el puré con 2 cucharadas de pasta de ají amarillo, 3 cucharadas de jugo de limón, 2 cucharadas de aceite vegetal y 1 pizca de pimienta negra.
- Escurrir 2 latas de atún en agua y desmenuzar.
- Mezclar el atún con 4 cucharadas de mayonesa y 2 cucharadas de cebolla roja picada.
- Hervir 2 huevos durante 10 minutos, enfriar y pelar.
- Forrar el plato con 4 hojas de lechuga y colocar un molde para formar la causa.
- Armar la causa colocando 1 capa de puré, 1 capa de atún y 1 capa final de puré, presionando ligeramente.
- Desmoldar y servir con 1 aguacate en láminas, 2 huevod en gajos y 8 aceitunas negras.
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