Gastronomía

Aprendé a preparar causa de atún, una verdadera delicia peruana

La causa, un plato emblemático de la gastronomía peruana, combina sabores y texturas en cada bocado. Hoy te detallamos el proceso de preparación, los ingredientes clave y consejos esenciales para lograr una experiencia culinaria auténtica y deliciosa.

Por ABC Color
25 de agosto de 2026 a la - 13:00
Causa, un plato emblemático del Perú.
Causa, un plato emblemático del Perú.Jean Pierre Pinochet

Cómo preparar causa

Lea más: Receta rápida: aprendé a preparar croquetas de sardina como un chef

Causa

  • Plato: Entrada
  • Receta: peruana

Ingredientes

  • 4 papas
  • 2 cucharadas de pasta de ají amarillo
  • 3 cucharadas de jugo de limón
  • 2 cucharadas de aceite vegetal
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 pizca de pimienta negra
  • 2 latas de atún en agua
  • 4 cucharadas de mayonesa
  • 2 cucharadas de cebolla roja picada
  • 1 aguacate
  • 2 huevos
  • 8 aceitunas negras
  • 4 hojas de lechuga

Elaboración paso a paso

  1. Hervir las papas en agua con 1 cucharadita de sal hasta que estén tiernas.
  2. Escurrir las papas y dejar entibiar 10 minutos.
  3. Prensar o triturar las papas hasta obtener un puré liso.
  4. Mezclar el puré con 2 cucharadas de pasta de ají amarillo, 3 cucharadas de jugo de limón, 2 cucharadas de aceite vegetal y 1 pizca de pimienta negra.
  5. Escurrir 2 latas de atún en agua y desmenuzar.
  6. Mezclar el atún con 4 cucharadas de mayonesa y 2 cucharadas de cebolla roja picada.
  7. Hervir 2 huevos durante 10 minutos, enfriar y pelar.
  8. Forrar el plato con 4 hojas de lechuga y colocar un molde para formar la causa.
  9. Armar la causa colocando 1 capa de puré, 1 capa de atún y 1 capa final de puré, presionando ligeramente.
  10. Desmoldar y servir con 1 aguacate en láminas, 2 huevod en gajos y 8 aceitunas negras.

Lea más: Hacé una sabrosa salsa de atún para acompañar las pastas del domingo