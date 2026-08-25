Canelones picantes de choclo: receta fácil, deliciosa y sin TACC

Cómo hacer canelones picantes de choclo sin TACC
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Canelones picantes de choclo
- Plato: Plato principal
Ingredientes
- 6 crepes sin TACC o masa para canelones
- 1 cebolla picada
- 1 lata de choclo cremoso
- 4 cebollitas de verdeo picadas
- 1 cucharada de almidón de maíz
- ½ taza de leche
- 2 cucharadas de queso rallado
- Sal y pimienta
Para la salsa:
- 2 dientes de ajo
- 1 taza de puré de tomate
- 2 cucharadas de salsa kétchup
Elaboración paso a paso
- Relleno: poner el aceite en una sartén y llevarla a fuego moderado. Incorporar la cebolla y rehogarla hasta que este transparente. Incorporar el choclo y la cebollita.
- Mezclar el almidón de maíz con 1 cucharadita de agua e incorporar en la preparación anterior.
- Agregar la leche y cocinar, revolviendo continuamente, hasta que tome una consistencia cremosa y espesa. Retirar del fuego, añadir el queso rallado y salpimentar.
- Salsa: disponer todos los ingredientes en una cacerolita y llevarlos a fuego medio. Cocinar durante 3 minutos a partir de que rompa el hervor.
- Armado: rellenar los panqueques, arrollarlos y colocarlos en una placa. Salsear.
- Un momento antes de servirlos, calentar en horno precalentado. Servir espolvoreados con perejil o queso rallado.
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