Gastronomía

Canelones picantes de choclo: receta fácil, deliciosa y sin TACC

Los canelones picantes de choclo sin TACC ofrecen una alternativa deliciosa y saludable. Esta receta, lista en pocos minutos y con ingredientes accesibles, promete satisfacer paladares exigentes sin comprometer la dieta.

Por ABC Color
06 de noviembre de 2022 a la - 15:51
Este artículo tiene 3 años de antigüedad
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Cómo hacer canelones picantes de choclo sin TACC

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Canelones picantes de choclo

  • Plato: Plato principal

Ingredientes

  • 6 crepes sin TACC o masa para canelones
  • 1 cebolla picada
  • 1 lata de choclo cremoso
  • 4 cebollitas de verdeo picadas
  • 1 cucharada de almidón de maíz
  • ½ taza de leche
  • 2 cucharadas de queso rallado
  • Sal y pimienta

Para la salsa:

  • 2 dientes de ajo
  • 1 taza de puré de tomate
  • 2 cucharadas de salsa kétchup

Elaboración paso a paso

  1. Relleno: poner el aceite en una sartén y llevarla a fuego moderado. Incorporar la cebolla y rehogarla hasta que este transparente. Incorporar el choclo y la cebollita.
  2. Mezclar el almidón de maíz con 1 cucharadita de agua e incorporar en la preparación anterior.
  3. Agregar la leche y cocinar, revolviendo continuamente, hasta que tome una consistencia cremosa y espesa. Retirar del fuego, añadir el queso rallado y salpimentar.
  4. Salsa: disponer todos los ingredientes en una cacerolita y llevarlos a fuego medio. Cocinar durante 3 minutos a partir de que rompa el hervor.
  5. Armado: rellenar los panqueques, arrollarlos y colocarlos en una placa. Salsear.
  6. Un momento antes de servirlos, calentar en horno precalentado. Servir espolvoreados con perejil o queso rallado.

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