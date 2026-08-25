Prepará ñoquis rápidos y deliciosos para el almuerzo familiar

Cómo hacer ñoquis rápidos
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Estos ñoquis son un poco más oscuros que los tradicionales, hasta puede parecer un plato de ñoquis integrales.
Ñoquis rápidos
Ingredientes
- 2 tazas de harina leudante
- 2 cucharadas de salvado de avena o trigo
- 1 cucharada de aceite de girasol
- 2 tazas de agua
- Sal, pimienta, nuez moscada
- Opcional: semillas de sésamo tostado
Elaboración paso a paso
- Hervir en una cacerola el agua, la sal y el aceite. Cuando suelta el hervor, retirar del fuego y agregar la harina, revolviendo hasta integrarla completamente.
- Llevar nuevamente a fuego mínimo y continuar revolviendo hasta que se despegue del fondo. Retirar del fuego. Agregarle el salvado, la pimienta y la nuez moscada.
- Amasar y formar los ñoquis. Hervirlos en agua salada hasta que suban a la superficie.
- Colar y servir con una salsa de tomates casera y espolvorear con semillas de sésamo tostado.
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