Gastronomía

Prepará ñoquis rápidos y deliciosos para el almuerzo familiar

Receta de ñoquis rápidos para disfrutar en familia. Agregá tu salsa preferida y disfrutá cada bocado.

Por ABC Color
26 de julio de 2022 a la - 17:12
Este artículo tiene 4 años de antigüedad
Ñoquis con salsa.
Ñoquis con salsa.ALLEKO

Cómo hacer ñoquis rápidos

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Estos ñoquis son un poco más oscuros que los tradicionales, hasta puede parecer un plato de ñoquis integrales.

Ñoquis rápidos

Ingredientes

  • 2 tazas de harina leudante
  • 2 cucharadas de salvado de avena o trigo
  • 1 cucharada de aceite de girasol
  • 2 tazas de agua
  • Sal, pimienta, nuez moscada
  • Opcional: semillas de sésamo tostado

Elaboración paso a paso

  1. Hervir en una cacerola el agua, la sal y el aceite. Cuando suelta el hervor, retirar del fuego y agregar la harina, revolviendo hasta integrarla completamente.
  2. Llevar nuevamente a fuego mínimo y continuar revolviendo hasta que se despegue del fondo. Retirar del fuego. Agregarle el salvado, la pimienta y la nuez moscada.
  3. Amasar y formar los ñoquis. Hervirlos en agua salada hasta que suban a la superficie.
  4. Colar y servir con una salsa de tomates casera y espolvorear con semillas de sésamo tostado.

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