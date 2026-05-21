Ñoquis de batata: una versión más ligera del clásico italiano

Cómo hacer ñoquis de batata
- Plato: Plato principal
Ingredientes
- 2 batatas mediana
- 1 huevo
- 8 cucharadas de ricota
- 150 a 160 gramos de harina 0000
- 2 cucharadas de harina 0000
- 1 cucharadita de sal fina
- 1 pizca de nuez moscada
- 1 cucharada de sal gruesa
- 1 cucharada de aceite de oliva
- 2 cucharadas de queso parmesano rallado
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 200 °C.
- Hornear las batatas enteras hasta que estén muy tiernas, durante 45-60 minutos.
- Pelar las batatas aún tibias y pisar la pulpa hasta obtener un puré seco y sin grumos.
- Mezclar el puré con el huevo, la ricota, la sal fina y la nuez moscada hasta integrar.
- Incorporar 1 taza de harina 0000 y agregar el resto de a poco hasta lograr una masa suave que no se pegue en exceso.
- Espolvorear la mesada con 2 cucharadas de harina 0000 y formar cilindros con porciones de masa.
- Cortar los cilindros en piezas de 2 centímetros y marcar cada ñoqui con un tenedor si se desea.
- Hervir abundante agua con 1 cucharada de sal gruesa y cocinar los ñoquis en tandas hasta que floten, durante 1-2 minutos.
- Escurrir los ñoquis y saltear con 1 cucharada de aceite de oliva.
- Servir y terminar con 2 cucharadas de queso parmesano rallado.