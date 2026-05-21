Ñoquis de batata: una versión más ligera del clásico italiano

Aprendé a hacer estos ricos ñoquis de batata, una opción diferente para disfrutar en casa con tu salsa preferida.

Por ABC Color
21 de mayo de 2026 a la - 06:00
Ñoquis de batata.Shutterstock

Cómo hacer ñoquis de batata

  • Plato: Plato principal

Ingredientes

  • 2 batatas mediana
  • 1 huevo
  • 8 cucharadas de ricota
  • 150 a 160 gramos de harina 0000
  • 2 cucharadas de harina 0000
  • 1 cucharadita de sal fina
  • 1 pizca de nuez moscada
  • 1 cucharada de sal gruesa
  • 1 cucharada de aceite de oliva
  • 2 cucharadas de queso parmesano rallado

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno a 200 °C.
  2. Hornear las batatas enteras hasta que estén muy tiernas, durante 45-60 minutos.
  3. Pelar las batatas aún tibias y pisar la pulpa hasta obtener un puré seco y sin grumos.
  4. Mezclar el puré con el huevo, la ricota, la sal fina y la nuez moscada hasta integrar.
  5. Incorporar 1 taza de harina 0000 y agregar el resto de a poco hasta lograr una masa suave que no se pegue en exceso.
  6. Espolvorear la mesada con 2 cucharadas de harina 0000 y formar cilindros con porciones de masa.
  7. Cortar los cilindros en piezas de 2 centímetros y marcar cada ñoqui con un tenedor si se desea.
  8. Hervir abundante agua con 1 cucharada de sal gruesa y cocinar los ñoquis en tandas hasta que floten, durante 1-2 minutos.
  9. Escurrir los ñoquis y saltear con 1 cucharada de aceite de oliva.
  10. Servir y terminar con 2 cucharadas de queso parmesano rallado.

