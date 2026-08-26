Prepará espagueti a la carbonara: plato fácil, rápido y delicioso

Cómo hacer espagueti a la carbonara
Lea más: Receta de lasaña de atún y espinacas: cena fácil
Espagueti a la carbonara
- Plato: Plato principal
- Receta: italiana
Ingredientes
- 400 gramos de pasta (espaguetis)
- 100 gramos de panceta
- 250 centímetros cúbicos de crema de leche
- 50 gramos de manteca
- 50 gramos de queso rallado
- 3 huevos
- Aceite y sal
Elaboración paso a paso
- Poner a hervir una olla con mucha agua (3 o 4 litros). Cuando comience a hervir agregar 2 cucharadas de sal y cuando retome el hervor echar la pasta de una sola vez y sin cortar los fideos. Revolver ocasionalmente para que no se peguen.
- Mientras espera que la pasta esté lista, cortar la panceta en pequeños trozos y llevarlos a una sartén bien caliente para cocinarlos. Retirar cuando estén crocantes y apoyarlos sobre papel absorbente.
- En un recipiente, batir los tres huevos mezclados con la crema de leche, la mitad del queso rallado, la manteca y la panceta frita.
- Con la pasta lista y escurrida, volver a colocarla en la olla en la cual volcará la salsa recién preparada. Calentar por unos minutos a fuego lento toda la preparación hasta que los ingredientes se mezclen y cuajen convenientemente.
- A la hora de servir, agregar el queso rallado y ¡a la mesa!
Lea más: Prepará ñoquis rápidos y deliciosos para el almuerzo familiar