Gastronomía

Prepará espagueti a la carbonara: plato fácil, rápido y delicioso

La carbonara, plato emblemático italiano, combina sabores simples en una experiencia culinaria única. Hoy revelamos los secretos y pasos esenciales para preparar espagueti a la carbonara, un plato perfecto para cualquier ocasión.

Por ABC Color
25 de octubre de 2021 a la - 09:15
Este artículo tiene 4 años de antigüedad
Espagueti a la carbonara.
Espagueti a la carbonara.Lilechka75

Cómo hacer espagueti a la carbonara

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Espagueti a la carbonara

  • Plato: Plato principal
  • Receta: italiana

Ingredientes

  • 400 gramos de pasta (espaguetis)
  • 100 gramos de panceta
  • 250 centímetros cúbicos de crema de leche
  • 50 gramos de manteca
  • 50 gramos de queso rallado
  • 3 huevos
  • Aceite y sal

Elaboración paso a paso

  1. Poner a hervir una olla con mucha agua (3 o 4 litros). Cuando comience a hervir agregar 2 cucharadas de sal y cuando retome el hervor echar la pasta de una sola vez y sin cortar los fideos. Revolver ocasionalmente para que no se peguen.
  2. Mientras espera que la pasta esté lista, cortar la panceta en pequeños trozos y llevarlos a una sartén bien caliente para cocinarlos. Retirar cuando estén crocantes y apoyarlos sobre papel absorbente.
  3. En un recipiente, batir los tres huevos mezclados con la crema de leche, la mitad del queso rallado, la manteca y la panceta frita.
  4. Con la pasta lista y escurrida, volver a colocarla en la olla en la cual volcará la salsa recién preparada. Calentar por unos minutos a fuego lento toda la preparación hasta que los ingredientes se mezclen y cuajen convenientemente.
  5. A la hora de servir, agregar el queso rallado y ¡a la mesa!

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