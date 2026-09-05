Día Internacional del Bacon: cuándo es, y el secreto para usarlo en tus preparaciones

El bacon —o panceta ahumada— tiene su propia celebración global, impulsada por fanáticos y marcas que cada año convierten una fecha en excusa perfecta para desempolvar recetas clásicas y probar combinaciones nuevas. Más allá del entusiasmo, el Día Internacional del Bacon funciona como termómetro de una tendencia sostenida: el tocino pasó de ser “acompañamiento” a convertirse en ingrediente protagonista, capaz de aportar crocancia, salinidad y un perfume ahumado difícil de reemplazar.

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¿Cuándo es el Día Internacional del Bacon?

No cae siempre el mismo día. Se celebra el sábado anterior al Día del Trabajo en Estados Unidos (Labor Day), por lo que suele ubicarse entre finales de agosto y los primeros días de septiembre.

En la práctica, se instala como una fecha móvil que muchas cocinas y restaurantes aprovechan para menús especiales, promociones y platos de edición limitada.

El secreto para usarlo mejor: tratarlo como un condimento (y aprovechar su grasa)

El error más común es usar bacon “por cantidad”. El secreto que repiten cocineros es lo contrario: pensarlo como un condimento. Con pocas tiras, bien trabajadas, se puede elevar una preparación completa.

La clave técnica está en la cocción. Empezar en frío y cocinar a fuego medio-bajo ayuda a que la grasa se derrita de forma gradual (se “rinda”) y el bacon quede crujiente sin amargor. Esa grasa —filtrada— es oro culinario: sirve para saltear verduras, dorar papas, dar base a un sofrito o terminar una crema, sumando sabor sin necesidad de más tocino.

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En recetas, funciona especialmente bien cuando equilibra un contrapunto: ácidos (limón, vinagre, encurtidos), dulces (miel, frutas) o amargos (rúcula, radicchio). Y un dato práctico: si tu preparación ya tiene ingredientes salados (quesos curados, salsas reducidas), conviene ajustar la sal al final.

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Como siempre, la recomendación es disfrutarlo con moderación y cuidar la manipulación: refrigeración, cocción completa y buena higiene para evitar contaminaciones cruzadas.