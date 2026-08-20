En el Día Mundial de las Papas Fritas te contamos los 10 trucos más eficaces para prepararlas

La transformación clave detrás de las papas fritas crocantes es doble. Por un lado, la gelatinización del almidón: al calentarse, los gránulos absorben agua y se vuelven cremosos, lo que define un interior tierno.

Por otro, la deshidratación superficial y la reacción de Maillard: cuando la superficie pierde agua y supera cierta temperatura, aparecen color, aromas tostados y esa textura que “quiebra” al morder.

Cómo hacer las mejores papas fritas en casa

1) Elegí la papa por su almidón. Variedades harinosas (más almidón, menos agua) doran mejor y quedan más secas. Las muy “cerosas” tienden a una costra menos marcada.

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2) Cortá parejo para controlar la física. El tamaño define el gradiente térmico: bastones más gruesos protegen el centro; más finos se deshidratan antes. Uniformidad = misma cocción, mismo dorado.

3) Lavá y/o remojá para bajar el almidón superficial. El almidón suelto se pega y se quema; además favorece que los bastones se adhieran. Un remojo en agua fría ayuda a una costra más limpia.

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4) Secá a fondo: el enemigo es el agua libre. Si entran húmedas, el aceite hierve, baja la temperatura y prolonga la fritura: más absorción de grasa y menos crocancia.

5) Primera cocción suave (blanqueo) para “armar” el interior. En aceite a temperatura moderada o en agua, el objetivo es gelatinizar almidones sin dorar: se fija una estructura tierna antes del tostado final.

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6) Enfriá entre cocciones: el truco de la doble fritura. Al enfriar, el almidón se reordena parcialmente (retrogradación) y la superficie se seca; así, el segundo golpe de calor forma una costra más rígida y duradera.

7) Segunda fritura alta para dorar, no para cocinar. Con el interior ya hecho, el aceite más caliente acelera Maillard y evapora humedad superficial rápido: más “crunch”, menos tiempo total.

8) No amontones: la temperatura manda. Si cargás la olla, el aceite cae de temperatura y domina la “cocción por vapor”, dejando papas blandas. Freí en tandas para sostener el calor.

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9) Sal al final: por ósmosis, antes ablanda. La sal atrae agua; si se aplica temprano, puede humedecer la superficie y acortar la crocancia. Mejor apenas salen, cuando todavía tienen una película mínima de aceite que la adhiere.

10) Escurrido y ventilación: terminá el secado fuera del aceite. El papel absorbente retira grasa superficial, pero una rejilla ayuda más: el aire evita que el vapor rehumedezca la costra, clave para que sigan crocantes en la mesa.