Kaffe’i consolida a Paraguay entre las 100 mejores cafeterías de Sudamérica.

Kaffe’i volvió a colocar a Paraguay en el circuito regional del café de especialidad. La cafetería y microtostaduría asuncena fue distinguida por segundo año consecutivo en el listado South America’s 100 Best Coffee Shops, una selección en la que figura como la primera y única representante paraguaya.

El anuncio se realizó el 20 de septiembre en Quito, Ecuador, durante la gala de The Global Coffee Fair. Según la información difundida por el proyecto, la edición 2026 amplió de forma considerable el universo de evaluación: participaron más de 4.200 cafeterías, frente a las cerca de 1.800 consideradas en la convocatoria anterior.

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La nueva inclusión no solo sostiene el reconocimiento obtenido el año pasado, sino que también sitúa a Asunción en una conversación regional dominada por países con una tradición cafetera más consolidada.

Una evaluación que excede al café servido

La selección de las 100 mejores cafeterías sudamericanas no se limita a la procedencia o la calidad del grano. Más de 300 jueces internacionales analizaron distintos componentes de la experiencia ofrecida por cada establecimiento.

Entre los criterios considerados figuran la calidad del café, el desempeño de los baristas, el servicio al cliente, la identidad conceptual, la innovación, el ambiente, la oferta gastronómica y de pastelería, las prácticas de sostenibilidad y el vínculo de cada cafetería con su comunidad y su entorno.

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En ese marco, Kaffe’i compite desde una propuesta que integra la microtostaduría, el servicio de café de especialidad, el diseño del espacio y la construcción de una experiencia de consumo vinculada con la comunidad. Actualmente, trabaja con cafés de Colombia, Bolivia y Brasil, al tiempo que mantiene relaciones cercanas con pequeños productores paraguayos.

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Un proyecto surgido en el Centro Histórico de Asunción

Kaffe’i nació en el Centro Histórico de Asunción con el propósito de desarrollar una cafetería de especialidad que combinara producto, atención, diseño y hospitalidad. Su instalación en esa zona de la capital añadió, además, otro objetivo: contribuir a generar movimiento y nuevos espacios de encuentro en un área de alto valor histórico.

El proyecto se abrió camino en un mercado local donde la cultura del café de especialidad todavía busca ampliar su alcance. La distinción regional, por tanto, es leída por su equipo como una confirmación de que una iniciativa paraguaya puede alcanzar estándares competitivos dentro de la industria sudamericana.

“Cuando empezamos, nadie sabía hasta dónde podía llegar este proyecto. Éramos un grupo pequeño de personas tratando de hacer las cosas bien, aprendiendo todos los días, equivocándonos, corrigiendo y volviendo a intentar”, afirmó Luis Wong, cofundador de Kaffe’i.

El reconocimiento como resultado de una comunidad

Wong sostuvo que el logro no pertenece exclusivamente al personal que trabaja en la cafetería. En su visión, también forman parte del reconocimiento los clientes y las personas que acompañaron el crecimiento del emprendimiento desde sus primeros años.

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“Cuando hablamos del equipo, no queremos referirnos solamente a las personas que trabajan detrás de la barra”, señaló. Incluyó en esa definición a quienes regresaron tras conocer el local, lo recomendaron, llevaron a amigos, aportaron críticas o palabras de aliento y convirtieron a la cafetería en parte de su rutina.

La segunda aparición consecutiva de Kaffe’i entre las mejores cafeterías de Sudamérica refuerza la presencia de Paraguay en el mapa del café de especialidad. Para el equipo, el desafío ahora pasa por sostener ese posicionamiento y contribuir al desarrollo de una cultura cafetera local con proyección internacional.