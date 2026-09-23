Gastronomía

Mac and cheese supercremoso: muy fácil y listo en pocos minutos

Los macarrones con queso, un clásico de los Estados Unidos, te van a encantar. Con esta receta obtendrás los más sabrosos y cremosos.

Por ABC Color
23 de septiembre de 2026 a la - 11:31
Mac and cheese o macarrones con queso.
Mac and cheese o macarrones con queso.zia_shusha

Cómo hacer Mac and cheese cremoso

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Mac and cheese

  • Plato: Plato principal
  • Receta: estadounidense

Ingredientes

  • 2 tazas de fideos macarrones
  • 2 cucharadas de manteca
  • 2 cucharadas de harina de trigo
  • 2 tazas de leche entera
  • 1 taza de queso cheddar rallado
  • 1 taza de queso mozzarella rallado
  • 1/2 taza de queso crema
  • 1/2 cucharadita de sal
  • 1/4 cucharadita de pimienta negra
  • 1 pizca de nuez moscada
  • 1/2 taza de pan rallado
  • 1 cucharada de manteca derretida

Elaboración paso a paso

  1. Cocer los macarrones en una olla con agua hirviendo y sal durante 1 minuto menos de lo indicado en el paquete.
  2. Escurrir los macarrones y reservarlos.
  3. Derretir la manteca en una sartén grande a fuego medio.
  4. Añadir la harina de trigo y cocinar durante 1 minuto mientras se mezcla constantemente.
  5. Incorporar la leche entera poco a poco y batir hasta obtener una salsa lisa.
  6. Cocinar la salsa durante 4 minutos hasta que espese ligeramente.
  7. Agregar el queso cheddar, el queso mozzarella y el queso crema.
  8. Mezclar la salsa hasta que los quesos se derritan por completo.
  9. Sazonar con la sal, la pimienta negra y la nuez moscada.
  10. Incorporar los macarrones a la salsa y mezclar hasta cubrirlos completamente.
  11. Combinar el pan rallado con la manteca derretida.
  12. Transferir los macarrones a una fuente apta para horno y distribuir el pan rallado por encima.
  13. Hornear a 200 °C durante 15 minutos hasta que la superficie esté dorada.
  14. Reposar el mac and cheese durante 5 minutos antes de servir.

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