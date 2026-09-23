Mac and cheese supercremoso: muy fácil y listo en pocos minutos

Cómo hacer Mac and cheese cremoso
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Mac and cheese
- Plato: Plato principal
- Receta: estadounidense
Ingredientes
- 2 tazas de fideos macarrones
- 2 cucharadas de manteca
- 2 cucharadas de harina de trigo
- 2 tazas de leche entera
- 1 taza de queso cheddar rallado
- 1 taza de queso mozzarella rallado
- 1/2 taza de queso crema
- 1/2 cucharadita de sal
- 1/4 cucharadita de pimienta negra
- 1 pizca de nuez moscada
- 1/2 taza de pan rallado
- 1 cucharada de manteca derretida
Elaboración paso a paso
- Cocer los macarrones en una olla con agua hirviendo y sal durante 1 minuto menos de lo indicado en el paquete.
- Escurrir los macarrones y reservarlos.
- Derretir la manteca en una sartén grande a fuego medio.
- Añadir la harina de trigo y cocinar durante 1 minuto mientras se mezcla constantemente.
- Incorporar la leche entera poco a poco y batir hasta obtener una salsa lisa.
- Cocinar la salsa durante 4 minutos hasta que espese ligeramente.
- Agregar el queso cheddar, el queso mozzarella y el queso crema.
- Mezclar la salsa hasta que los quesos se derritan por completo.
- Sazonar con la sal, la pimienta negra y la nuez moscada.
- Incorporar los macarrones a la salsa y mezclar hasta cubrirlos completamente.
- Combinar el pan rallado con la manteca derretida.
- Transferir los macarrones a una fuente apta para horno y distribuir el pan rallado por encima.
- Hornear a 200 °C durante 15 minutos hasta que la superficie esté dorada.
- Reposar el mac and cheese durante 5 minutos antes de servir.