Cómo hacer un delicioso sándwich Sloppy Joe en pocos minutos

Cómo hacer un sándwich Sloppy Joe
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Sloppy Joe
- Plato: Plato principal
- Receta: estadounidense
Ingredientes
- 1 cucharada de aceite de oliva
- 1 cebolla picada
- 2 dientes de ajo picados
- 500 gramos de carne molida de res
- media taza de salsa de tomate tipo ketchup
- 1/4 de taza de salsa de tomate
- 1 cucharada de pasta de tomate
- 1 cucharada de vinagre de manzana
- 1 cucharada de salsa Worcestershire
- 1 cucharada de azúcar moreno
- 1 cucharadita de mostaza amarilla
- media cucharadita de pimentón dulce
- media cucharadita de sal
- 1/4 cucharadita de pimienta negra
- 4 panes de hamburguesa
Elaboración paso a paso
- Calentar el aceite de oliva en una sartén grande a fuego medio.
- Sofreír la cebolla durante 3 minutos hasta ablandar.
- Añadir el ajo y cocinar 30 segundos.
- Incorporar la carne molida de res y cocinar 6 minutos, desmenuzando, hasta dorar.
- Escurrir el exceso de grasa si es necesario.
- Agregar el ketchup, la salsa de tomate, la pasta de tomate, el vinagre de manzana, la salsa Worcestershire, el azúcar moreno, la mostaza, el pimentón, la sal y la pimienta.
- Mezclar y cocinar a fuego bajo durante 10 minutos, removiendo, hasta espesar.
- Tostar ligeramente los panes de hamburguesa si se desea.
- Servir el relleno caliente dentro de los panes.