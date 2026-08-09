Gastronomía

Cómo hacer un delicioso sándwich Sloppy Joe en pocos minutos

El sándwich Sloppy Joe, un clásico estadounidense, combina carne molida y salsa en un pan suave. Perfecto para cenas rápidas, su preparación es sencilla y sabrosa, ideal para satisfacer antojos en cualquier momento.

Por ABC Color
09 de agosto de 2026 a la - 13:00

Cómo hacer un sándwich Sloppy Joe

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Sloppy Joe

  • Plato: Plato principal
  • Receta: estadounidense

Ingredientes

  • 1 cucharada de aceite de oliva
  • 1 cebolla picada
  • 2 dientes de ajo picados
  • 500 gramos de carne molida de res
  • media taza de salsa de tomate tipo ketchup
  • 1/4 de taza de salsa de tomate
  • 1 cucharada de pasta de tomate
  • 1 cucharada de vinagre de manzana
  • 1 cucharada de salsa Worcestershire
  • 1 cucharada de azúcar moreno
  • 1 cucharadita de mostaza amarilla
  • media cucharadita de pimentón dulce
  • media cucharadita de sal
  • 1/4 cucharadita de pimienta negra
  • 4 panes de hamburguesa

Elaboración paso a paso

  1. Calentar el aceite de oliva en una sartén grande a fuego medio.
  2. Sofreír la cebolla durante 3 minutos hasta ablandar.
  3. Añadir el ajo y cocinar 30 segundos.
  4. Incorporar la carne molida de res y cocinar 6 minutos, desmenuzando, hasta dorar.
  5. Escurrir el exceso de grasa si es necesario.
  6. Agregar el ketchup, la salsa de tomate, la pasta de tomate, el vinagre de manzana, la salsa Worcestershire, el azúcar moreno, la mostaza, el pimentón, la sal y la pimienta.
  7. Mezclar y cocinar a fuego bajo durante 10 minutos, removiendo, hasta espesar.
  8. Tostar ligeramente los panes de hamburguesa si se desea.
  9. Servir el relleno caliente dentro de los panes.

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