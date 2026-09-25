Así podés preparar una sabrosa torta alemana de ricota hoy mismo

Cómo hacer torta alemana de ricota
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Torta alemana de ricota
- Plato: Postre
- Receta: alemana
Ingredientes
Para la masa
- 100 gramos de harina de trigo
- 50 gramos de fécula de maíz (maicena)
- 1 pizca de sal
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 yema
- 80 gramos de azúcar
- Un poco de leche o agua
- 80 gramos de manteca fría
Para el relleno de ricota
- 750 gramos de ricota sec
- 200 gramos de azúcar
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 30 gramos de fécula de maíz
- 2-3 yemas
- 1 poco de leche
- 2-3 claras batidas a nieve
- 80 gramos de uvas pasas
Elaboración paso a paso
- Tamizar harina de trigo, fécula de maíz, sal y polvo de hornear.
- En una batidora con gancho para masa, batir yema y azúcar e ir integrando los secos tamizados. Agregar leche o agua hasta lograr una masa homogénea.
- Dividir la manteca fría en pequeños pedazos e ir integrando a la masa en el bol del batidor (hacerlo rápido, evitando que la masa se sobrecaliente). Reservar en la heladera por 30 minutos.
- Poner en la base de un molde enmantecado y enharinado, pinchar la base con un tenedor y reservar.
- Para el relleno:batir las claras a punto nieve y reservar. En un recipiente mezclar la ricota, el azúcar, vainilla, la fécula y las yemas; ir agregando leche hasta lograr una crema. Agregar las uvas pasas y, luego, las claras a nieves, integrando con movimientos envolventes para conservar el aire de las claras.
- Verter la preparación de ricota sobre la base y llevar a horno precalentado a 180 °C (horno medio) durante 1 hora.
- Al terminar la cocción, dejar la torta en el horno con la puerta abierta por 10 minutos, para evitar que el relleno de ricota se desinfle.
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