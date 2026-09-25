Gastronomía

Así podés preparar una sabrosa torta alemana de ricota hoy mismo

Receta de torta alemana de ricota o Guter Quarkkuchen para deleitarse con todo el sabor de una pastelería a otro nivel.

Por ABC Color
11 de octubre de 2022 a la - 09:00
Este artículo tiene 3 años de antigüedad
Guter Quarkkuchen
Guter Quarkkuchen o torta alemana de ricota.Pedro González, ABC Color

Cómo hacer torta alemana de ricota

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Torta alemana de ricota

  • Plato: Postre
  • Receta: alemana

Ingredientes

Para la masa

  • 100 gramos de harina de trigo
  • 50 gramos de fécula de maíz (maicena)
  • 1 pizca de sal
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 yema
  • 80 gramos de azúcar
  • Un poco de leche o agua
  • 80 gramos de manteca fría

Para el relleno de ricota

  • 750 gramos de ricota sec
  • 200 gramos de azúcar
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • 30 gramos de fécula de maíz
  • 2-3 yemas
  • 1 poco de leche
  • 2-3 claras batidas a nieve
  • 80 gramos de uvas pasas

Elaboración paso a paso

  1. Tamizar harina de trigo, fécula de maíz, sal y polvo de hornear.
  2. En una batidora con gancho para masa, batir yema y azúcar e ir integrando los secos tamizados. Agregar leche o agua hasta lograr una masa homogénea.
  3. Dividir la manteca fría en pequeños pedazos e ir integrando a la masa en el bol del batidor (hacerlo rápido, evitando que la masa se sobrecaliente). Reservar en la heladera por 30 minutos.
  4. Poner en la base de un molde enmantecado y enharinado, pinchar la base con un tenedor y reservar.
  5. Para el relleno:batir las claras a punto nieve y reservar. En un recipiente mezclar la ricota, el azúcar, vainilla, la fécula y las yemas; ir agregando leche hasta lograr una crema. Agregar las uvas pasas y, luego, las claras a nieves, integrando con movimientos envolventes para conservar el aire de las claras.
  6. Verter la preparación de ricota sobre la base y llevar a horno precalentado a 180 °C (horno medio) durante 1 hora.
  7. Al terminar la cocción, dejar la torta en el horno con la puerta abierta por 10 minutos, para evitar que el relleno de ricota se desinfle.

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