Pastelería imperial: cómo hacer el clásico pastel de capas Baumkuchen

Cómo hacer Baumkuchen
Lea más: Cromboloni, los rollos neoyorquinos de hojaldre más deliciosos
Baumkuchen
- Plato: Postre
- Receta: alemana
Ingredientes
- 250 gramos de manteca
- 200 gramos de azúcar
- 12 yemas de huevo
- 8 claras de huevo
- 1 vaina de vainilla
- 150 gramos de harina de trigo
- 100 gramos de almidón de maíz
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 pizca de sal
- 150 gramos de mermelada de durazno
- 200 gramos de chocolate negro
- 1 cucharada de aceite vegetal
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno con el grill a 220 °C y colocar la rejilla en la posición más alta.
- Engrasar un molde desmontable de 20 centímetros con una pequeña cantidad de manteca y forrar la base con papel de horno.
- Batir la mantequilla con 150 gramos de azúcar hasta obtener una mezcla clara y cremosa.
- Incorporar las yemas de huevo de 1 en 1, batiendo bien después de cada adición.
- Añadir las semillas de la vaina de vainilla y mezclar hasta integrar.
- Tamizar la harina de trigo, el almidón de maíz, el polvo de hornear y la sal sobre la mezcla de manteca.
- Batir las claras de huevo con los 50 gramos de azúcar restantes hasta formar picos firmes.
- Incorporar las claras montadas a la masa con movimientos envolventes, sin perder el aire.
- Extender una capa fina de masa, de aproximadamente 3 cucharadas, sobre la base del molde.
- Hornear la capa durante 2 minutos o hasta que esté dorada, vigilando para evitar que se queme.
- Extender otra capa fina de masa sobre la superficie dorada y hornear durante 2 minutos más.
- Repetir el proceso hasta utilizar toda la masa y formar entre 10 y 12 capas doradas.
- Retirar el pastel del horno y dejar enfriar completamente dentro del molde.
- Calentar la mermelada de durazno hasta que quede fluida y pincelar toda la superficie del pastel.
- Fundir el chocolate negro con el aceite vegetal a baño maría o en intervalos cortos de microondas.
- Cubrir el pastel con el chocolate fundido y dejar reposar hasta que la cobertura se endurezca.
Lea más: Torta brownie con mousse de chocolate: un postre irresistible para los más golosos