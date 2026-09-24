Gastronomía

Pastelería imperial: cómo hacer el clásico pastel de capas Baumkuchen

El Baumkuchen, pastel alemán de capas concéntricas, se prepara en casa con una masa mantecosa horneada por tandas bajo el grill. El proceso exige precisión, pero permite recrear su característica textura y acabado dorado sin equipo profesional.

Por ABC Color
24 de septiembre de 2026 a la - 06:00
Baumkuchen, pastel alemán.
Baumkuchen, pastel alemán.Shutterstock

Cómo hacer Baumkuchen

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Baumkuchen

  • Plato: Postre
  • Receta: alemana

Ingredientes

  • 250 gramos de manteca
  • 200 gramos de azúcar
  • 12 yemas de huevo
  • 8 claras de huevo
  • 1 vaina de vainilla
  • 150 gramos de harina de trigo
  • 100 gramos de almidón de maíz
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 pizca de sal
  • 150 gramos de mermelada de durazno
  • 200 gramos de chocolate negro
  • 1 cucharada de aceite vegetal

Elaboración paso a paso

  1. Precalentar el horno con el grill a 220 °C y colocar la rejilla en la posición más alta.
  2. Engrasar un molde desmontable de 20 centímetros con una pequeña cantidad de manteca y forrar la base con papel de horno.
  3. Batir la mantequilla con 150 gramos de azúcar hasta obtener una mezcla clara y cremosa.
  4. Incorporar las yemas de huevo de 1 en 1, batiendo bien después de cada adición.
  5. Añadir las semillas de la vaina de vainilla y mezclar hasta integrar.
  6. Tamizar la harina de trigo, el almidón de maíz, el polvo de hornear y la sal sobre la mezcla de manteca.
  7. Batir las claras de huevo con los 50 gramos de azúcar restantes hasta formar picos firmes.
  8. Incorporar las claras montadas a la masa con movimientos envolventes, sin perder el aire.
  9. Extender una capa fina de masa, de aproximadamente 3 cucharadas, sobre la base del molde.
  10. Hornear la capa durante 2 minutos o hasta que esté dorada, vigilando para evitar que se queme.
  11. Extender otra capa fina de masa sobre la superficie dorada y hornear durante 2 minutos más.
  12. Repetir el proceso hasta utilizar toda la masa y formar entre 10 y 12 capas doradas.
  13. Retirar el pastel del horno y dejar enfriar completamente dentro del molde.
  14. Calentar la mermelada de durazno hasta que quede fluida y pincelar toda la superficie del pastel.
  15. Fundir el chocolate negro con el aceite vegetal a baño maría o en intervalos cortos de microondas.
  16. Cubrir el pastel con el chocolate fundido y dejar reposar hasta que la cobertura se endurezca.

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