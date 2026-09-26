Para los días de calor nada mejor que un helado casero de limón

Cómo hacer helado de limón
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Helado de limón
- Plato: Postre
- Para: Para 6 personas
Ingredientes
- 450 gramos de crema de leche bien fría
- 350 gramos de lemon curd
- 50 gramos de azúcar impalpable
Elaboración paso a paso
- Batir la crema de leche con el azúcar a punto chantillí.
- Luego mezclar con el lemon curd con movimientos envolventes.
- Pasar la mezcla a un recipiente con tapa, mucho mejor si es de acero inoxidable por su transmisión y mantenimiento del frío.
- Llevar al congelador y pasada una hora, sacarlo y batirlo cuidadosamente, recogiendo la parte que está en contacto directo con el recipiente que se hiela antes, y llevándola al centro.
- Volver a llevarlo al congelador y repetir la operación cada media hora o una hora, hasta que el helado tenga la consistencia deseada.