Gastronomía

Para los días de calor nada mejor que un helado casero de limón

No te pierdas esta receta de helado casero de limón, el postre más refrescante. Disfrutalo solo o sobre una ensalada de frutas o espolvoreá un poco de coco rallado sobre él.

Por ABC Color
23 de enero de 2022 a la - 15:15
Este artículo tiene 4 años de antigüedad
Helado de limón.
Helado de limón.Shutterstock

Cómo hacer helado de limón

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Helado de limón

  • Plato: Postre
  • Para: Para 6 personas

Ingredientes

  • 450 gramos de crema de leche bien fría
  • 350 gramos de lemon curd
  • 50 gramos de azúcar impalpable

Elaboración paso a paso

  1. Batir la crema de leche con el azúcar a punto chantillí.
  2. Luego mezclar con el lemon curd con movimientos envolventes.
  3. Pasar la mezcla a un recipiente con tapa, mucho mejor si es de acero inoxidable por su transmisión y mantenimiento del frío.
  4. Llevar al congelador y pasada una hora, sacarlo y batirlo cuidadosamente, recogiendo la parte que está en contacto directo con el recipiente que se hiela antes, y llevándola al centro.
  5. Volver a llevarlo al congelador y repetir la operación cada media hora o una hora, hasta que el helado tenga la consistencia deseada.