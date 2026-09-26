Gastronomía

Receta fácil: aprovechá las altas temperaturas y prepará un helado de frutillas

Receta de helado de frutillas y banana, una opción vegana deliciosa y muy fácil de preparar.

Por ABC Color
01 de agosto de 2023 a la - 16:47
Este artículo tiene 3 años de antigüedad
Helado de frutillas.
Helado de frutillas.Shutterstock

Cómo hacer helado de frutilla

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Este helado está hecho solamente a base de frutas y es muy sencillo preparar. Solo hay que tener bananas congeladas y listas para procesar junto con la fruta de tu preferencia.

Helado vegano de banana y frutillas

  • Plato: Postre

Ingredientes

  • 4 bananas
  • 2 tazas de frutillas lavadas
  • Gotas de esencia de vainilla

Elaboración paso a paso

  1. Cortar las bananas en rodajas y ponerlas en el congelador o freezer hasta que estén bien duras.
  2. Llevar a la procesadora junto con las frutillas, frescas o congeladas. Si se desea una consistencia más cremosa, añadir más bananas.
  3. Procesar a velocidad alta durante unos segundos. Agregar de a poco una a dos tazas de agua, según la consistencia deseada. Incorporar la esencia de vainilla a gusto.
  4. Distribuir en copas y servir de inmediato.

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