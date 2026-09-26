Receta fácil: aprovechá las altas temperaturas y prepará un helado de frutillas

Cómo hacer helado de frutilla
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Este helado está hecho solamente a base de frutas y es muy sencillo preparar. Solo hay que tener bananas congeladas y listas para procesar junto con la fruta de tu preferencia.
Helado vegano de banana y frutillas
- Plato: Postre
Ingredientes
- 4 bananas
- 2 tazas de frutillas lavadas
- Gotas de esencia de vainilla
Elaboración paso a paso
- Cortar las bananas en rodajas y ponerlas en el congelador o freezer hasta que estén bien duras.
- Llevar a la procesadora junto con las frutillas, frescas o congeladas. Si se desea una consistencia más cremosa, añadir más bananas.
- Procesar a velocidad alta durante unos segundos. Agregar de a poco una a dos tazas de agua, según la consistencia deseada. Incorporar la esencia de vainilla a gusto.
- Distribuir en copas y servir de inmediato.
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