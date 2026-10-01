Gastronomía

Croquetas de atún y arroz: una buena opción para una cena rápida

Receta de croquetas de atún y arroz, muy ricas, nutritivas y diferentes. Acompañá con salsas de tu preferencia.

Por ABC Color
19 de agosto de 2023 a la - 17:00
Este artículo tiene 3 años de antigüedad
Croquetas de atún y arroz.
Croquetas de atún y arroz.Shutterstock

Cómo hacer croquetas de atún y arroz

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Croquetas de atún y arroz

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 1 taza de arroz cocido
  • 1 lata de atún en agua, escurrido
  • 1 huevo
  • ½ taza de galleta molida
  • 5 aceitunas verdes picadas
  • Sal y pimienta

Elaboración paso a paso

  1. En un recipiente mezclar el arroz frío con el atún, huevo, galleta molida, aceitunas, sal y pimienta. Mezclar bien.
  2. Con las manos humedecidas, formar las bolitas de las croquetas, apretando la mezcla para que se vayan armando (si estuviera la mezcla muy aguada, agregar más galleta molida).
  3. Pasarlas por huevo y por galleta molida.
  4. Freír en abundante aceite bien caliente y apoyar sobre papel absorbente.

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