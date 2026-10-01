Croquetas de atún y arroz: una buena opción para una cena rápida

Cómo hacer croquetas de atún y arroz
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Croquetas de atún y arroz
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 1 taza de arroz cocido
- 1 lata de atún en agua, escurrido
- 1 huevo
- ½ taza de galleta molida
- 5 aceitunas verdes picadas
- Sal y pimienta
Elaboración paso a paso
- En un recipiente mezclar el arroz frío con el atún, huevo, galleta molida, aceitunas, sal y pimienta. Mezclar bien.
- Con las manos humedecidas, formar las bolitas de las croquetas, apretando la mezcla para que se vayan armando (si estuviera la mezcla muy aguada, agregar más galleta molida).
- Pasarlas por huevo y por galleta molida.
- Freír en abundante aceite bien caliente y apoyar sobre papel absorbente.
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