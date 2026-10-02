Secretos del cordero a la parrilla: los sí y los no para lograr un buen resultado

En el cordero, especialmente en cortes con hueso como costillar, paleta o cuarto, conviven músculos firmes, tejido conectivo y una capa de grasa característica. La cocción lenta transforma el colágeno: con tiempo y temperatura moderada, se desarma y aporta una textura untuosa. Si el fuego es demasiado intenso, en cambio, las fibras musculares se contraen antes de que ese proceso ocurra y expulsan sus jugos.

Por eso, el sí fundamental es usar brasas parejas, sin llama directa y a distancia suficiente. El calor debe llegar de forma constante, no agresiva.

Conviene empezar con el lado del hueso hacia las brasas: los huesos actúan como una barrera parcial y permiten que el interior se cocine con más suavidad.

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La grasa debe fundirse, no incendiarse

La grasa de cordero aporta aroma y sabor, pero también puede ser el principal problema. Cuando gotea sobre las brasas y genera llamas, el exterior se carboniza antes de dorarse. Esa costra negra no es una versión más intensa del tostado: es materia quemada, con notas amargas que tapan el gusto de la carne.

El dorado deseable aparece por la reacción de Maillard, un conjunto de cambios entre proteínas y azúcares que ocurre en la superficie caliente y relativamente seca. Para favorecerla, la carne no debe entrar mojada a la parrilla. Secarla con papel antes de cocinarla es un gesto simple que ayuda a formar una corteza pareja.

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No conviene pinchar el cordero para “ver si está listo”. Cada perforación abre una vía para que salgan líquidos y grasa fundida. Es preferible controlar la cocción por la resistencia al tacto, el color de los jugos o, con mayor precisión, mediante termómetro.

Sal, tiempo y reposo: decisiones que cambian la textura

La sal puede colocarse justo antes de llevar el cordero al fuego o con anticipación suficiente para que actúe como salmuera seca. Si se sala apenas unos minutos antes, extrae humedad de la superficie sin llegar a reabsorberla; no arruina la pieza, pero dificulta el dorado. Con varias horas de anticipación, en cambio, esa humedad vuelve a entrar en la carne y mejora la retención de jugos.

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El no más repetido es apurar el final con fuego fuerte. Un golpe breve de calor puede servir para terminar de dorar la cara grasa, pero no para cocinar desde cero un costillar grueso. Tras retirarlo, el reposo permite que los jugos, desplazados por el calor, se redistribuyan antes del corte.