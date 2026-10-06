Gastronomía

Cómo hacer onigiri en casa: una receta sencilla de arroz japonés

El onigiri, el clásico bocado japonés de arroz moldeado, se prepara en casa con pocos ingredientes y sin técnicas complicadas. Seguí esta receta para innovar esta semana en la cena.

Por ABC Color
06 de octubre de 2026 a la - 06:00
Onigiri.
Onigiri.Shutterstock

Cómo hacer onigiri

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Onigiri

  • Receta: japonesa

Ingredientes

  • 2 tazas de arroz japonés
  • 2 1/2 tazas de agua
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 lata de atún
  • 2 cucharadas de mayonesa
  • 2 cucharaditas de salsa de soja
  • 2 unidades de láminas de alga nori

Elaboración paso a paso

  1. Lavar el arroz japonés con agua fría hasta que el agua salga transparente.
  2. Cocer el arroz con 2 1/2 tazas de agua durante 15 minutos a fuego bajo.
  3. Reposar el arroz tapado durante 10 minutos.
  4. Mezclar el atún escurrido con la mayonesa y la salsa de soja.
  5. Humedecer las manos con agua y espolvorear 1 pizca de sal sobre las palmas.
  6. Tomar 1 porción de arroz caliente y aplanarla sobre una mano.
  7. Colocar 1 cucharadita de relleno de atún en el centro del arroz.
  8. Cubrir el relleno con otra porción de arroz.
  9. Formar un triángulo presionando suavemente con las manos.
  10. Envolver la base del onigiri con 1 tira de alga nori.
  11. Repetir el proceso con el resto del arroz y el relleno.