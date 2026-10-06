Cómo hacer onigiri en casa: una receta sencilla de arroz japonés

Cómo hacer onigiri
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Onigiri
- Receta: japonesa
Ingredientes
- 2 tazas de arroz japonés
- 2 1/2 tazas de agua
- 1 cucharadita de sal
- 1 lata de atún
- 2 cucharadas de mayonesa
- 2 cucharaditas de salsa de soja
- 2 unidades de láminas de alga nori
Elaboración paso a paso
- Lavar el arroz japonés con agua fría hasta que el agua salga transparente.
- Cocer el arroz con 2 1/2 tazas de agua durante 15 minutos a fuego bajo.
- Reposar el arroz tapado durante 10 minutos.
- Mezclar el atún escurrido con la mayonesa y la salsa de soja.
- Humedecer las manos con agua y espolvorear 1 pizca de sal sobre las palmas.
- Tomar 1 porción de arroz caliente y aplanarla sobre una mano.
- Colocar 1 cucharadita de relleno de atún en el centro del arroz.
- Cubrir el relleno con otra porción de arroz.
- Formar un triángulo presionando suavemente con las manos.
- Envolver la base del onigiri con 1 tira de alga nori.
- Repetir el proceso con el resto del arroz y el relleno.