Cómo preparar ajitsuke tamago: la receta perfecta para los amantes de la cocina japonesa

Cómo hacer ajitsuke tamago
Ajitsuke tamago
- Plato: Entrada
- Receta: japonesa
Ingredientes
- 6 huevos
- 120 mililitros de salsa de soja
- 120 mililitros de mirin
- 120 mililitros de agua
- 20 gramos de azúcar
Elaboración paso a paso
- Hervir agua suficiente para cubrir 6 huevos.
- Introducir 6 huevos y cocer 6 minutos para obtener yemas semilíquidas.
- Trasladar los 6 huevos a un baño de agua con hielo y enfriar 10 minutos.
- Pelar los huevos con cuidado.
- Mezclar 120 mililitros de salsa de soja, 120 mililitros de mirin, 120 mililitros de agua y 20 gramos de azúcar hasta disolver.
- Colocar los huevos pelados en un recipiente o bolsa y verter la marinada.
- Refrigerar 6 horas como mínimo, dando la vuelta a los huevos a mitad del tiempo.
- Retirar los huevos, cortar por la mitad y servir.