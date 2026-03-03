Gastronomía

Cómo preparar ajitsuke tamago: la receta perfecta para los amantes de la cocina japonesa

El ajitsuke tamago, un manjar japonés de huevos marinados en salsa de soja es fácil de preparar. Hacé esta deliciosa receta en minutos y sorprendé a tus invitados con un sabor auténtico y reconfortante.

Por ABC Color
03 de marzo de 2026 - 11:30
Ajitsuke tamago.
Ajitsuke tamago.Shutterstock

Cómo hacer ajitsuke tamago

Ajitsuke tamago.
Ajitsuke tamago.

Ajitsuke tamago

  • Plato: Entrada
  • Receta: japonesa

Ingredientes

  • 6 huevos
  • 120 mililitros de salsa de soja
  • 120 mililitros de mirin
  • 120 mililitros de agua
  • 20 gramos de azúcar

Elaboración paso a paso

  1. Hervir agua suficiente para cubrir 6 huevos.
  2. Introducir 6 huevos y cocer 6 minutos para obtener yemas semilíquidas.
  3. Trasladar los 6 huevos a un baño de agua con hielo y enfriar 10 minutos.
  4. Pelar los huevos con cuidado.
  5. Mezclar 120 mililitros de salsa de soja, 120 mililitros de mirin, 120 mililitros de agua y 20 gramos de azúcar hasta disolver.
  6. Colocar los huevos pelados en un recipiente o bolsa y verter la marinada.
  7. Refrigerar 6 horas como mínimo, dando la vuelta a los huevos a mitad del tiempo.
  8. Retirar los huevos, cortar por la mitad y servir.

Lea más: Receta de roll fusión envuelto en huevo estilo tamagoyaki